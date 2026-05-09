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馮榕榕（Ruby） - 高訂時裝新定義 | 榕榕細語

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馮榕榕（Ruby）
2小時前
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生活 專欄
內容

  Met Gala一向是時裝界最受矚目的年度盛事，既是慈善晚宴，亦是紅地毯文化的集中展演。它最特別之處，在於來賓不止是「穿得漂亮」，而是要以造型回應主題，將衣着升格為一種觀點與敘事。今年主題為「Fashion Is Art」，正好點出這場盛會最核心的命題：時裝不但是裝飾，也可以是一種藝術表達。

  在這樣的語境之下，高級訂製服Haute Couture的意義便變得格外重要。它並非一般所謂的高級衣服，而是建立於嚴謹工藝、精密剪裁與大量人手製作之上的服裝系統。真正的Couture，往往不靠最直接的誇張取勝，而是以技術、比例、布料與結構說話。當設計足夠成熟，低調本身也可以成為一種力量。

  今次引起熱議的Chanel造型，主角是印度模特兒Bhavitha Mandava。這套服裝之所以成為話題，並不單因為外形看似日常，反而正因為它將日常語言重新轉化為高級時裝的語言。對不少只看第一印象的觀眾而言，它像是一套帶有denim影子的衣着；但對熟悉時裝工藝的人來說，真正值得留意的，是它如何以Couture手法處理布料、質感與視覺效果，將熟悉的元素重新塑造成另一種層次。

  這亦正好呼應今屆主題「Fashion Is Art」。當時裝被放進藝術的框架之中，重點便不再只是華麗與否，而是作品能否傳達概念、工藝與敘事。Chanel今次的做法，正是以精細布料技術與克制的設計語言，去回應「時裝即藝術」這一命題。表面看似簡單，實際上卻蘊藏極高的製作要求；看似輕描淡寫，卻是將設計功力藏於細節之中。

  網上之所以出現兩極反應，正因為大家對Met Gala的想像，往往仍停留在「一定要夠誇張、夠戲劇化」的框架。然而，時裝與浮誇從來不是等號。真正有份量的作品，有時反而不是最喧嘩的那件，而是最懂得以工藝、材質與分寸感建立存在感的那件。Bhavitha Mandava這套Chanel造型，正正提供一個很好例子：它不是用聲量取勝，而是用技術與語境取勝。

  若只從表面判斷，這套造型也許容易被誤解；但若從Met Gala主題出發，再回看Chanel所處理的Couture語言，便會發現它其實相當貼題。它回應的不止是紅地毯的視覺期待，而是今年「Fashion Is Art」所提出的深層問題：當時裝成為藝術，它是否必然要張揚？答案顯然是否定的。真正高明的設計，往往懂得在克制之中，留下最耐人尋味的餘韻。

馮榕榕（Ruby）

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2026-05-02 02:00 HKT
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