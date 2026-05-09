KellyChu - 花開人體寓傳承 甘作養分育新人 羅淑佩撐年輕藝術家發光發熱 | Executive日記

第61屆威尼斯視覺藝術雙年展今日起正式開幕，香港館參與外圍展，展期由即日起至11月22日。文化體育及旅遊局局長羅淑佩遠赴威尼斯觀展，親身支持兩位香港藝術家，並同傳媒分享佢從藝術作品中得到嘅感悟，指自己更願成為「讓更多花朵茁壯成長嘅養分」，令更多年輕藝術家發光發熱。



羅淑佩提到，喺主場館芸芸作品之中，最觸動佢嘅係Nick Cave嘅雕塑系列《Eternal Garden》中嘅《Amalga（Plot）》。作品以銅鑄成，將花期短暫嘅彩色花卉，栽於不朽而躺臥地面嘅人體之上。佢形容，「花從人嘅身上長出」，令佢聯想到「人本是塵土，塵土歸根之後，養分並無消失，反而滋養下一輪生命」，體現一種生生不息、自然流轉嘅力量。佢相信，生命最終有限期，因此更要把握時間，讓生命發光發熱。



佢感慨，如果年輕時見到呢個作品，會希望自己吸收前人養分，長成雕塑上開得燦爛嘅花朵；不過隨時日過去，現在想成為孕育下一代嘅土壤，讓花卉茁壯成長，開出屬於佢哋嘅未來。



今年香港館由兩位本地年輕藝術家伍韶勁同許開嬌參展，以「延音」為展覽主題，配合今屆雙年展「In Minor Keys」（小調）嘅主旋律。羅淑佩深信，今次展覽係一個寶貴窗口，讓國際觀眾見到香港藝術嘅另一面，「你無諗過原來香港館呈現嘅係『靜一靜』、『停一下』」。佢坦言，見到兩位年輕藝術家將兩座水都連繫起來，獲得唔少正面迴響，感到非常自豪，希望能夠幫助年輕一代走上國際舞台。



KellyChu

Nick Cave《Eternal Garden》中的《Amalga （Plot）》。