譚紀豪 - 全球最貴城市？ | 無名指

曾有啤酒品牌自詡「可能是世界上最好的啤酒」。忙完柏林的公事，我來到品牌發源地，這個「可能是地球上物價最高的城市」。



哥本哈根的貴，未到埗已感受到。打開旅遊網站地圖，隨便在市中心點一間三星酒店，動輒兩千幾港幣一晚，這個價錢足夠我在柏林住五星了。然後我發現機場離市區不到半小時車程，就在附近訂了一間，便宜近一倍。



衣食住行，遊客只管後三樣，解決了住便考慮行。公共交通主要是地鐵和巴士，單程票最便宜12克朗（約15港元），可在指定時間免費轉乘，跨區車費24克朗，我住得遠則要30克朗，即37港幣。若買24小時票，最便宜的也要100克朗。



至於食，從來都是豐儉由人，但若想儉，也起碼要150港元一頓。丹麥出名的漢堡包連鎖店，一個漢堡要110克朗，加飲品盛惠140克朗。沒錯，在哥本哈根連水都比人貴，便利店買一瓶500毫升的水竟要35港幣。



這城市最便宜的，竟然是藝術與文化！我來哥本哈根的主因，是看孟加拉裔編舞家Akram Khan最新舞劇《馬克白》，皇家丹麥芭蕾舞團全球首演，世界頂流舞蹈演出，最貴的票才900克朗，這價錢可能只夠在市中心住一晚hostel。翌日我在皇家丹麥劇院看歌劇《波佩亞的加冕》，由兩位瑞典歌唱家Kerstin Avemo和Anne Sofie von Otter領銜，難得看到如此精彩的巴洛克歌劇，我坐第9排正中位置才花860克朗。



哥本哈根幾大博物館，我只有時間去了啤酒家族營運那間，看羅丹其中一尊「吻」和「沉思者」雕塑，才一頓漢堡包的價格，超值！（IG︰@tamkeiho）



譚紀豪