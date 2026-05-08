鄭曉光 - 由太空「落地」的氫能 | 能源Don家

月有陰晴圓缺，月相改變令人以為自己看見月亮不同面貌，但你可知道在地球生活的我們，一直只觀察到月球的同一面？受潮汐鎖定影響，月球永遠以同一面示人，而它的背面總帶着神秘感。上月美國重啟探月任務，四名太空人不但創下距離地球最遠的飛行紀錄，更親眼觀察到月球背面的一片荒涼。



我不是航空技術專家，但對探月任務涉及的能源感興趣。從報道得知，火箭一般使用液態氫作為主要燃料，原因包括：燃燒效率高，為火箭提供強大能量升空；氫燃燒時只產生水，沒有碳排放或其他污染物，對環境而言友善；質量能量密度高，減輕火箭燃料重量，從而運載更重的衛星或有利開展深空探測。



不少能源科技的發展歷程相似，一開始源於軍工科技，隨着技術成熟，相關科技逐漸「落地」，轉為商業及民用，而氫能就是其中一例。在重啟載人探月的四月，有兩件事印證氫能普及化進程。



國家近年積極推展氫能在不同行業的應用，由中國自主研發的兆瓦級氫燃料航空引擎搭配在無人運輸機上，四月在湖南首飛成功，屬全球首例。雖然今次飛行時間僅約16分鐘、航程36公里，但標誌着國家掌握控制氫燃燒、處理液態氫及引擎的極端温差，以及抗「氫脆」等精密技術，氫能航空未來有望拓展至無人貨運、海島物流等領域。



氫能技術越趨普及，不一定要成為太空人或機師才有機會接觸氫能，作為車主的您，日後在日常駕駛也能感受氫能的高效和便捷！煤氣公司在香港致力發展氫能，設於公司北角總部大樓的全港首個「商廈電動車氫能充電系統」就剛在四月底啟用。



因應電動車普及，不少商業大廈考慮增設充電設施，惟部分商廈或受制於原有電力系統負荷不足而未能設置。商廈電動車氫能充電系統採用「樽裝本地氫模式」，先將本地生產的氫氣注入氣瓶，運送到商廈並接駁至氫能設備發電，為電動車充電樁供電。此氫能方案靈活度高，大廈毋須大規模升級電力設施亦可部署充電系統。



展望日後，這套系統可配合使用在將軍澳堆填區生產的綠氫，達至零碳供電，而綠氫生產項目將在今年啟動，綠氫應用可謂近在咫尺。



人類上一次執行探月任務已超過半世紀前，當時還是孩提時代的我隔着電視，看到地球另一端以液態氫為燃料的火箭，將太空人送到月球，探索未知領域；霎眼間數十年過去，我透過在能源企業的工作，親身參與及推動氫能發展，見證香港邁向氫能未來。



香港中華煤氣有限公司香港業務營運總裁

鄭曉光