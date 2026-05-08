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七仙羽 - 失業人士 如何催旺驛馬星? | 七仙語

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5小時前
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生活 專欄
內容

　　不少人失業，都想要盡快找到工作，其實可以透過風水布局調整家居磁場，增強個人運勢。重點在於清理環境、提升氣場、催旺驛馬星與貴人運，那麼個人運勢才會增強。

　　建議在家中西北方（尊貴位）或正東方（生氣位）放置綠色植物、水種植物或紫水晶，家中的寫字桌右手邊不可堆放雜物、長期要保持整潔。西北方代表「尊貴」，要令到此方位明亮有朝氣，不要太陰暗，最好通風及有陽光。西北方位置，要長期保持清潔，在此處可放置一些生機盎然的綠色植物或流水擺件。

　　門是「氣口」，玄關必須明亮、整潔。很多家庭門口有鞋櫃，亦要清潔整齊、要放在櫃內，確保進入屋內的氣息通暢，避免「煞氣」入屋，令屋內磁場不好。至於客廳亦要留意，客廳磁場主導人際與財運，保持光線充足、雜物少，以增加人氣與貴人運。

　　此外，就是要催旺驛馬星，若想盡快找到工作，可在家中的「驛馬位」放馬形擺件，馬頭向外，代表出門遇好多機會。在客廳的明財位（通常是進門對角線）擺放陶瓷花瓶或水晶球，增加被伯樂賞識的機會。在東南位擺放紫水晶，或利是封有助增強貴人運、並令到個人更自信，增加面試成功率。

　　提提大家，不同生肖的驛馬星位置有異，要留意。申子辰（鼠龍猴）驛馬在「寅」（東北偏東）；寅午戌（虎馬狗）驛馬在「申」（西南偏西）；亥卯未（豬兔羊）驛馬在「巳」（東南偏南）；巳酉丑（蛇雞牛）驛馬在「亥」（西北偏北）。

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