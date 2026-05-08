張諾 - 鄉議局音樂節慶生 | 任意行

國慶假期到沙田石門，參加新界鄉議局百周年音樂節，意想不到的是，現場滿是年輕面孔，氣氛充滿活力，完全打破了傳統慶祝活動的刻板印象，處處散發創意。



到達鄉議局大樓時中庭正舉行街舞比賽，有點像打擂台。兩名舞者互相比拼，舉手抬足之間看扁對方，然後以舞步較量。來自福建的13歲的參賽者明顯技勝一籌，多次凌空打轉，動作清脆利落，即時掌聲雷動，結果少年得了全場冠軍。原來這次比賽對各參賽者意義重大，讓他們在即將舉行的大灣區比賽前有機會作交流預賽。對街舞有興趣的要密切留意這大賽了。



另一邊是「爆旋陀螺」比賽，原來這款遊戲又再流行起來，氣氛熱烈。晚上的重頭戲是小型音樂會，演出陣容包括「Hip Hop 詩人」Novel Fergus，樂隊Cozy Syndrome以及偶像女團IdG Group。打頭陣的新晉女團HANAMARU是五位可愛少女，又唱又跳，帶起全場氣氛，充滿青春氣息。另一熱點是廣東歌派對，由DJ輪流打碟，經典金曲響起，將大家帶回廣東歌黃金年代，全場觀眾揮手大合唱。



大樓內設有多個小型攤檔，有年青人售賣本地原創手作，有時裝飾品和創意小物等，也有本地出產的乾果零食，黃皮冲劑等盡顯本土特色。中庭四周掛上多個彩燈花牌，是新界地區節慶常用的裝飾，入夜後光影斑斕，襯托着場內各式年輕人活動，是一次傳統與潮流的完美融合。



張諾