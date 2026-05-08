KellyChu - 7 - Eleven三文治配方全面升級 | Executive日記

都市人生活忙碌，便利店輕食絕對係大家「最佳拍檔」。7-Eleven自家品牌7-SELECT為旗下三大三文治系列全面升級，和風、經典及西式系列均採用專屬改良配方，按系列特性分別選用日本一等小麥粉、法國酵母及新鮮酸種，創造出麵包鬆軟新高度，為你嘅忙碌日常注入一份精緻動力。



據悉研發團隊一年來合力改良，由原材料選用、發酵工藝到口感層次都全面升級，務求為顧客帶嚟一份高品質、價錢親民嘅日常輕食選擇。



此外，7-Eleven更為7-SELECT三文治注入新成員—「7-SELECT特色三文治系列」，將由人氣大熱嘅「7‑SELECT岩燒三重芝士火腿吐司」率先登場，外層烤至金黃香酥，內層包裹着濃郁三重芝士，層次豐富，絕對係必試之選！



KellyChu