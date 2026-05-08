KellyChu - 探員親述緝兇路 專家剖析犯罪心理 警隊出版《香港重案解密》 | Executive日記

鍾意睇真實罪案故事嘅讀者注意！香港警務處今日出版《香港重案解密》，一次過收錄7宗轟動全城嘅重案，仲破天荒由當年查案嘅重案組探員親口講返破案經過，加上警隊心理專家「心理解密」，絕對係值得細閱嘅警方出版刊物。



書中7宗案件，每一宗都係當年頭條新聞：九龍城拐嬰案嘅阿媽報假案話BB俾人捉走，原來係自己獨留嬰兒致死再棄屍；灣仔豪宅雙屍案嘅外籍銀行高層，唔單止禁錮性虐兩名女子，仲拍低成個殘酷殺人過程，陪審員睇到都要掩面；仲有女保安無屍命案，係「無屍、無證人、無招認」嘅「三無命案」，靠環境證供入罪，難度極高！



書中「刑偵心聲」最令人動容，有探員話處理完雙屍案之後10年都記得嗰陣屍臭味，仲改變咗飲食習慣；有人員喺堆填區捱足兩星期翻8000噸垃圾，雖然最後搵唔返嬰屍，但依然堅持追查到底。



據了解，警方出書嘅目的係為咗向社會傳遞守護法治、伸張正義嘅正面訊息，亦俾市民了解每一單案件背後探員默默付出。



《香港重案解密》今日隨《頭條日報》附送，仲可以喺舊油麻地警署警察禮品廊同山頂警隊博物館攞到。讀者亦可以掃一掃文中QR code上警隊公眾網頁即時睇。鍾意罪案實錄嘅你，萬勿錯過！



KellyChu

