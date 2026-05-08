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郭志仁 - 一隻手鈪 兩種關係 | 九宮格

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郭志仁
5小時前
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生活 專欄
內容

　　上星期一場某名女校舊生聚會，H小姐甫一坐下，眾人目光便不約而同落在她的右手手腕上。女士們相視而笑，有人笑說：「恭喜你呀，終於脫單。」H小姐一臉疑惑：「我仲好享受單身生活喎。」另一人追問：「咁你又戴住呢隻手鈪？」

　　原來，有些首飾，一旦戴上，便不再只是裝飾，而是某種關係的象徵及宣示。H小姐四十出頭，專業人士，單身多年。所謂單身，閨密之間其實心照不宣，她並非沒有對象，只是從未將任何人視為另一半。身邊不乏異性邀約，深夜也會與男士通電話，但始終有份無名。每一位都是過客，只在她生活中短暫停留。

　　H小姐向來愛首飾。某個周末，她獨自走進中環一間名牌珠寶店。本來只是隨意逛逛，卻在試戴一隻手鐲後，愛不釋手。她當然清楚，這並非普通手鐲。產品設計概念是，另一半佩戴之後，需要以專用鎖匙扣上，之後由伴侶保管鎖匙，若要解開，只可由對方負責。換言之，首飾本身，就是一種公開親密關係的小玩意。

　　猶豫之際，售貨員語氣自然地說：「雖然呢個係love系列，代表承諾，但而家好多人都會送俾自己，對自己作出承諾，愛自己。」這一句，確實動聽。H小姐就毫不猶豫，拿出信用卡付款。

　　舊同學半信半疑，但話題很快轉到那位名店售貨員的說話技巧，將一件象徵情侶關係的手鐲，詮釋為自我承諾、自我愛護的象徵。說到底，世事沒絕對，只欠一種令人信服又舒服的說法。

　　「你用無限濃情蜜意，來造迷人玩意，環在沒名份手指。」彭羚－－《小玩意》

郭志仁

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