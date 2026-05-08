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馮應謙 - 首爾聖水洞：潮流與藝術的碰撞 | 花樣男教授

花樣男教授
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馮應謙
5小時前
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生活 專欄
內容

　　花樣男今個星期在首爾，怎可能不重點介紹現時最潮、最有話題的時尚購物勝地——聖水洞？這裏位於首爾的성수역（聖水站）附近，是疫情時期逐漸興起的購物區。和很多國際大都市一樣，首爾也經歷過傳統製造業外移，導致舊工業大廈閒置率高。聖水洞從前正是一個沒落的工業區，但疫情期間，特別是一些獨立品牌，急需租金合理的新地點開業，於是短短幾年間，這裏就發展起來了。聖水洞的大多數店舖都由工業大廈改建而成，所以店舖設計強調工業風，格外有型。

　　這個購物區主要針對年輕市場，國際高檔品牌還不算多，如果要買國際品牌，還是要去狎鷗亭或江南。不過聖水洞的獨特之處在於，這裏以潮流品牌（如 Pop Mart、Casetify）和便服為主；不少人氣店舖要排長龍才入得去。韓國年輕人很愛運動風格，最時尚的當屬 Adidas Seongsu 店，這裏的 Adidas 運動服是韓國限定版，絕對值得一看。聖水還有幾間大型綜合品牌店舖（「百貨店」），最大的一間叫 Musinsa。這些店有些主打便服，有些主打運動服，也有專賣飾物的，集合了眾多本地設計師品牌和國際名牌，在這裏可以一次過大滿足。

　　不過，我自己最喜歡的並不是服裝本身，而是聖水洞店舖內外那種「空間感」。來到這裏，第一眼被吸引的不是衣服，而是店舖內外的藝術裝置或者藝術科技。舉幾個例子：Pop Mart 門口那座巨型 Sisyphus 雕塑，Gentle Monster 眼鏡店屋頂的 Bratz 公仔，或是 ADER 店裏那個兩米高的黑色球形發聲裝置。最多人打卡的，應該還是 Dior 的巨型玻璃幕牆。

　　周日逛了大半天，倒不是身體太累，反而是腦袋被各種藝術裝置挑戰和刺激着，總惦記着那些大型藝術品到底想傳達甚麼。或許，這也是聖水洞最迷人的地方。

馮應謙

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