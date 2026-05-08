方保僑 - DeepSeek V4開源模型如何改寫全球人工智能生態 | 方程式

最近DeepSeek正式發布V4大語言模型，但這不僅是技術的更新，更像是一場衝擊全球AI產業格局的「定價革命」與「生態重組」。最令市場震撼的是其極具侵略性的成本優勢，DeepSeek V4的API調用費用較主流模型大幅下降，幾乎將高端AI能力從昂貴資源轉變為可普及的基礎工具。對於企業與開發者而言，過去受限於推理成本而難以落地的應用，如今有機會加速實現，並推動更多複雜且實用的AI Agent進入商業場景，從而改變整體創新節奏。



更深層的影響來自DeepSeek堅持的「開源權重」（Open-weight）策略。相對OpenAI的閉源生態，DeepSeek V4允許全球開發者進行本地部署與二次開發，提升了靈活性與可控性。特別是V4 針對華為昇騰（Ascend）等國產晶片，進行了底層優化，使模型能在非NVIDIA生態下高效運行。在全球半導體供應鏈充滿不確定性的背景下，這種「軟硬體深度適配」的模式，不但降低了對英偉達（NVIDIA）高端GPU的依賴，更為本土晶片產業鏈提供了實際需求與發展動能，形成一套自給自足的技術閉環。



DeepSeek V4的出現，將逼使矽谷科技龍頭重新審視其商業策略，未來競爭的重心或將由單純追求參數規模，轉向更注重效率、成本控制與跨平台的適配能力。這對推動全球AI及提升國產科技自主權，無疑具有劃時代的戰略意義。



香港互動市務商會創會會長、香港資訊科技商會榮譽會長

方保僑