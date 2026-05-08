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李純恩 - 銷魂飯 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
5小時前
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生活 專欄
內容

　　連續兩天午飯時間約朋友在太古廣場的Tea house見面，吃了兩頓叉燒蛋飯。Tea house的叉燒用得好，尤其是我愛吃的「肥燶叉」，梅頭肉最豐腴的部位，糖汁流掛，表面被火烤得焦香，鮮香無比。荷包蛋也煎得好，蛋白邊緣煎得焦黃微脆，紅紅的蛋黃仍然溏心。這碟飯端上來，淋上深褐色的特製醬油，光看賣相已先聲奪人。然後破開荷包蛋，橘紅色的蛋黃如岩漿般流出，鋪瀉在白飯叉燒上面，蛋香肉鮮，好吃極了。

　　自從周星馳的《食神》將這碟飯命名為「黯然銷魂飯」之後，許多店家也就把叉燒蛋飯叫了這個名字，雖然如此，這碟飯能不能令人銷魂，還是要看店家的用料和工夫，真能銷魂者其實不多。

　　有時家裏沒有叉燒，退而求其次，做個餐蛋飯也好。午餐肉須用「長城牌」的火腿午餐肉，雞蛋須買紅心蛋。煎荷包蛋的時候要多放點油，才能把蛋白的邊緣煎得微焦微脆而蛋黃依然溏心。午餐肉切片略煎香即可。然後用糖和老抽熬一點帶甜味的醬油淋在餐蛋飯上添色添味，這一碟飯也銷得一半魂。餐蛋飯好吃，餐蛋麵也好吃，用「出前一丁雞蓉麵」來做，味道最合適。上個月在上海住靜安香格里拉酒店，club lounge 的早餐裏有「午餐肉雞蛋出前一丁麵」，吃了一碗，立即解了鄉愁。

　　午餐肉中外都有，種類繁多。老友Fanny 的兒子在波蘭工作，她常飛華沙去探望，有次回來給我帶了兩罐波蘭午餐肉，說味道不錯可以一試。我用來配了日本紅心雞蛋加五常大米飯，做出來的餐蛋飯果然不同凡響。

李純恩

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