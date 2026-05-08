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查小欣 - La Scala上海必食餐廳 | 查乜料

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查小欣
5小時前
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生活 專欄
內容

　　在上海，入住興業太古滙上海素凱泰酒店（The Sukhothai Shanghai），酒店被評選為「米芝蓮星鑰酒店」、「福布斯四星酒店」及獲頒多個國際獎項，深受泰國王室青睞，房間的布置和酒店的氛圍充滿泰式風情，很有度假悠閒感。

　　跨越地域，在上海的泰式主題酒店，享受精緻的意式晚餐，位於酒店大堂的意大利餐廳La Scala，裝潢如意大利文藝復興時期的花園，主廚團隊推崇新鮮食材及簡潔風格，更有熟成30日的澳洲M6—7和牛戰斧、熟成14日的美國頂級肉眼扒及意想不到的熟成馬友魚。

　　六道菜式晚宴配法國、中國及澳洲佳釀，Amuse bouche以艷紅的肥肝凍糕，樹莓，Kaluja 9年鱘魚子醬+脆炸鱈魚餅作前奏。前菜：薄片金槍魚配金槍魚醬，味鮮嫩滑，配法國傳統佳釀：盧瓦河谷愛古酒莊白葡萄酒，相得益彰。

　　意大利飯，用鱉蝦燴飯，配鱉蝦tartare及斯塔奇戴拉奶酪拍拖上枱，第一時間吃下tartare，umami ，啖口清香的白酒，飯粒軟硬適中。

　　期待的熟成馬友魚來了，經熟成工序，魚肉緊致，魚味更濃，配微甜的寧夏源點酒莊雷司令干白葡萄酒，齒頰留香。安格斯M5牛柳，剛熟，粉紅肉質嫩滑，淋上秘製的白蘭地咖啡肉汁，配澳洲紅酒，入魂。

查小欣

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