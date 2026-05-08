Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李飛帆 - City Café推法越風情‧海鮮自助晚餐 | 企業熱話

企業熱話
企業熱話
李飛帆
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　城景國際City Café誠意呈獻「法越風情‧海鮮自助晚餐」，糅合浪漫法式風韻與越南異國情調，賓客更可趁着母親節將至，與摯愛家人共度溫暖難忘的慶祝時光。

　　精選經典美饌包括法式田螺肉釀酥盒、法式香橙油封鴨腿、甜根菜煙三文魚玫瑰、軟殼蟹牛油果越南米紙卷、越式羅望子燒排骨、勃艮第紅酒燉牛肉、寶雲酥燒羊仔鞍、鮮青胡椒炒牛油蝴蝶蝦等；此外亦提供多款海洋珍味，連同即切低溫慢燒澳洲和牛、堂煎法國鴨肝、越南牛肉金邊粉等無限量供應。

　　凡出示城景國際官方網頁優惠可享成人淨價$368起惠顧「法越風情‧海鮮自助晚餐」；60歲或以上長者每位 $288起；生日客人更可獲贈半磅生日蛋糕一個。

日期：即日起至5月31日

時間：晚上6時30分至9時30分

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓

查詢：2783 3287

WhatsApp：5723 3083

網上預訂：tinyurl.com/msnwtd4
 

最Hit
星島申訴王 | 網上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反擊 名牌店主：市價300萬 「配貨」才買到
星島申訴王 | 網上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反擊 名牌店主：市價300萬 「配貨」才買到
申訴熱話
12小時前
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
2026-05-06 18:12 HKT
因葵離世丨因葵生前曾患情緒病 2023年指周永恆被內地妻家暴 二人因病相知相惜成創作夥伴
因葵離世丨因葵生前曾患情緒病 2023年指周永恆被內地妻家暴 二人因病相知相惜成創作夥伴
影視圈
8小時前
公屋首派險中伏！全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
太極御用填詞人因葵逝世終年60歲 兄弟悼念：喺天堂同Gary夾住band先 曾為《紅色跑車》等作詞
太極御用填詞人因葵逝世終年60歲 兄弟悼念：喺天堂同Gary夾住band先 曾為《紅色跑車》等作詞
影視圈
9小時前
蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證
蒙特梭利國際學校傳幼童性侵案 警方立案調查 校方：暫無證據佐證
教育新聞
13小時前
初級大人必學！香蕉買返屋企唔好直接食？坊間實測趕走果蠅 靠呢個「平價神物」
食用安全
20小時前
六合彩｜頭獎一注獨中贏1300萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎1300萬攪珠結果出爐 頭二獎無人中 三獎107.2注中 每注派$4.5萬
社會
16小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
2026-05-07 06:00 HKT
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
《寒戰1994》神還原90年代啟德機場 網民揭真身原來係沙田舊商場 大改造後獲讚：神級美術
影視圈
19小時前
更多文章
李飛帆 - 「融匯中西 精準保胎」 大灣區生殖免疫學術論壇隆重舉行 | 企業熱話
　　由深圳中山婦產醫院主辦的「融匯中西•精準保胎——2026大灣區中西醫結合生殖免疫與優生學術論壇」在梅林新院區隆重舉行。是次論壇以學術沙龍形式舉辦，匯聚大灣區數十位生殖領域權威專家就懷孕的多個臨床問題，展開深度研討，為大灣區生殖醫學搭建高質量跨區域交流平台。 　　論壇設置主題分享與疑難病例討論兩大環節。同濟大學附屬上海市東方醫院段濤教授分享女性生育全生命周期服務體系建設，提出「4個one」
5小時前
企業熱話
李飛帆 - 位元堂門市限定母親節限時禮遇 | 企業熱話
　　生活中嘅全能媽媽總係無微不至咁照顧家人，但繁忙嘅節奏同壓力，往往令佢哋忽略咗自己嘅健康。今年母親節，送上一份最實在嘅健康心意。野生蟲草皇幫各位媽媽補肺益腎、提升免疫力，由內而外調理體質，強肺強氣管，繼續做我哋嘅最強後盾！由即日起至5月10日仲有驚喜獎賞，快啲把握機會去位元堂香港門市搶購啦！ 　　野生蟲草皇60粒裝買3送1平均$577/盒，會員購物每滿$880再即減$120，最多可減$1,
5小時前
企業熱話