李飛帆 - City Café推法越風情‧海鮮自助晚餐 | 企業熱話

城景國際City Café誠意呈獻「法越風情‧海鮮自助晚餐」，糅合浪漫法式風韻與越南異國情調，賓客更可趁着母親節將至，與摯愛家人共度溫暖難忘的慶祝時光。



精選經典美饌包括法式田螺肉釀酥盒、法式香橙油封鴨腿、甜根菜煙三文魚玫瑰、軟殼蟹牛油果越南米紙卷、越式羅望子燒排骨、勃艮第紅酒燉牛肉、寶雲酥燒羊仔鞍、鮮青胡椒炒牛油蝴蝶蝦等；此外亦提供多款海洋珍味，連同即切低溫慢燒澳洲和牛、堂煎法國鴨肝、越南牛肉金邊粉等無限量供應。



凡出示城景國際官方網頁優惠可享成人淨價$368起惠顧「法越風情‧海鮮自助晚餐」；60歲或以上長者每位 $288起；生日客人更可獲贈半磅生日蛋糕一個。



日期：即日起至5月31日



時間：晚上6時30分至9時30分



地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓



查詢：2783 3287



WhatsApp：5723 3083



網上預訂：tinyurl.com/msnwtd4

