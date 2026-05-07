何重恩 - 《世界品牌日香港宣言》 | 重中之重

第二屆世界品牌大會暨《世界品牌日》系列活動定於本週日（5月10日）在香港四季酒店隆重舉行。活動旨在推動全球品牌建設與合作，響應習近平主席關於品牌強國的戰略要求，並落實國際標準化組織品牌評價技術委員會（ISO/TC 289）設立「世界品牌日」的倡議。香港憑藉「一國兩制」優勢及國際樞紐地位，被譽為「世界品牌之都」，是打造全球品牌中心的理想之地。



本次盛會匯聚全球品牌領域的政策制定者、專家與企業領袖。ISO/TC 289候任主席格哈德．赫雷比塞克教授、副主席埃德加．鮑姆及中國法國工商會常務副會長柏紀言等重磅嘉賓將共同出席。大會將正式宣告「世界品牌日」落戶香港，支持香港建設成為世界品牌中心，並宣讀《世界品牌日香港宣言》。同時，香港國際品牌科學院將發布「中國企業出海競爭力百強榜」，其中涵蓋多間在港上市知名企業。



國際品牌科學院董事會蔡冠深主席指出香港是打造世界一流品牌中心及承辦「世界品牌日」系列活動的理想之地。而國學院理事長邱建新則一再強調，品牌戰略工程是建設品牌強國、提升國家全球競爭力的核心舉措，而基礎研究作為科技自立自強的源頭動力，與國家品牌長遠發展戰略具有密不可分、互為支撐的內在邏輯。



去年筆者曾參與第一屆大會，特首李家超也親臨支持，今屆活動預計會吸引約400位各國駐港領事、商界代表及品牌專家參與，圍繞品牌出海與建設展開深度探討。屆時，中外媒體將廣泛報道並進行全球實時直播，進一步彰顯香港在國際品牌體系中的橋樑作用與影響力。



何重恩