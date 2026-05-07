楊立門 - 南半球的味道 | 慢活時代

最近飛到地球的南端，探望一位移民新西蘭多年的朋友，少不免吃吃喝喝，不出一個星期體重便驟增，回港後馬上要開始「贖罪」了。新西蘭是個得天獨厚的國家，氣候宜人、全年沒有酷暑或嚴寒，而且物產富饒，優質食材的價格比香港低了一大截。朋友早年在香港急流勇退，投資移民新西蘭，現在過着陶淵明般閒適而健康的生活。



他的一大樂趣是邀請朋友到他家後院開燒烤大餐，他帶我到奧克蘭市郊如工廠般大的超市，只花了百多元紐幣（一元對港幣4.6元），加上他自家種植的各種蔬菜和香料，便有足夠材料炮製一頓豐富和零污染的六人大餐。當地盛產飽含奧米加3的深海魚，厚厚兩大塊三文魚才廿多元，只須灑上鹽和胡椒，在柴火上烤大半熟便是皮脆肉嫩、滿口油香的美食。青口大大一隻，烤幾分鐘至殼半開，味道極鮮，不用任何調味。當地的脆玉瓜和大啡菇烤熟後充滿鮮甜的汁液，只須加少許鹽便可。主角是新西蘭最有名的羊肉，表面烤得焦香的半生羊鞍扒是我的最愛，蘸上自家製青醬（後院種的薄荷、迷迭香混和蒜蓉、海鹽和橄欖油），可說是人間美味。



值得一提的是，新西蘭雖不以精美的料理聞名，但有兩樣飲食的水平我認為是一流的，一是各式咖啡做得十分講究，而且一般售價比香港便宜。二是炸魚薯條，用的多是一種長尾鱈魚，肉質雪白細嫩，炸漿香脆可口，試過幾處的出品質素同樣高，比祖家英國的出色許多，大家到新西蘭不容錯過。



前資深公務員

現任時事評論員

音樂人

楊立門