Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊立門 - 南半球的味道 | 慢活時代

慢活時代
慢活時代
楊立門
40分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　最近飛到地球的南端，探望一位移民新西蘭多年的朋友，少不免吃吃喝喝，不出一個星期體重便驟增，回港後馬上要開始「贖罪」了。新西蘭是個得天獨厚的國家，氣候宜人、全年沒有酷暑或嚴寒，而且物產富饒，優質食材的價格比香港低了一大截。朋友早年在香港急流勇退，投資移民新西蘭，現在過着陶淵明般閒適而健康的生活。

　　他的一大樂趣是邀請朋友到他家後院開燒烤大餐，他帶我到奧克蘭市郊如工廠般大的超市，只花了百多元紐幣（一元對港幣4.6元），加上他自家種植的各種蔬菜和香料，便有足夠材料炮製一頓豐富和零污染的六人大餐。當地盛產飽含奧米加3的深海魚，厚厚兩大塊三文魚才廿多元，只須灑上鹽和胡椒，在柴火上烤大半熟便是皮脆肉嫩、滿口油香的美食。青口大大一隻，烤幾分鐘至殼半開，味道極鮮，不用任何調味。當地的脆玉瓜和大啡菇烤熟後充滿鮮甜的汁液，只須加少許鹽便可。主角是新西蘭最有名的羊肉，表面烤得焦香的半生羊鞍扒是我的最愛，蘸上自家製青醬（後院種的薄荷、迷迭香混和蒜蓉、海鹽和橄欖油），可說是人間美味。

　　值得一提的是，新西蘭雖不以精美的料理聞名，但有兩樣飲食的水平我認為是一流的，一是各式咖啡做得十分講究，而且一般售價比香港便宜。二是炸魚薯條，用的多是一種長尾鱈魚，肉質雪白細嫩，炸漿香脆可口，試過幾處的出品質素同樣高，比祖家英國的出色許多，大家到新西蘭不容錯過。

前資深公務員
現任時事評論員
音樂人
楊立門

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
8小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
9小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
11小時前
海兒英皇演唱會高歌《卡門》評價兩極 晒唱功竟被批「九唔搭八」 IG發文：堅持唱古典音樂
海兒英皇演唱會高歌《卡門》評價兩極 晒唱功竟被批「九唔搭八」 IG發文：堅持唱古典音樂
影視圈
9小時前
鼎爺父子爭產風波爆羅生門 李泳漢反指李泳豪逼兩老分身家 李家鼎於靈堂向親戚道心聲？
鼎爺父子爭產風波爆羅生門 李泳漢反指李泳豪逼兩老分身家 李家鼎於靈堂向親戚道心聲？
影視圈
7小時前
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
影視圈
8小時前
85歲何守信面色紅潤現身 一頭銀髮出鏡依然精靈 昔日亞視一哥同框更顯蒼老疲態畢露
85歲何守信面色紅潤現身 一頭銀髮出鏡依然精靈 昔日亞視一哥同框更顯蒼老疲態畢露
影視圈
6小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
11小時前
港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？
港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？
生活百科
2026-05-05 16:15 HKT
鄭秀文罕晒龐大家族合照提早慶母親節 年邁媽媽輪椅出入富貴Look曝光 獨欠老公許志安？
鄭秀文罕晒龐大家族合照提早慶母親節 年邁媽媽輪椅出入富貴Look曝光 獨欠老公許志安？
影視圈
7小時前
更多文章
楊立門 - 印象更新 | 慢活時代
　　很長一段時間沒去日本了，一來態度上響應一下國家的忠告，二來日本這國家對我已沒太多新鮮感，但親友召集之下，我在復活節假期去了一次大阪和京都賞櫻，也可順道更新一下對日本的認知。得到的第一個印象，是入境程序簡化了不少，只要出發前做好網上入境申報，在機場掃碼便可過關，紙本表格也照收，因此以前在旺季大排長龍的情況已不復見。同行友人預訂了七人車，有面向中國遊客的服務，由中國籍的司機把車開到機場交收，並以國
2026-04-30 02:00 HKT
慢活時代