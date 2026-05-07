張諾 - 湖南長沙愛晚亭 | 任意行

自從有了高鐵，短途旅遊的版圖頓時大大擴闊，早前趁春暖花放，到了一轉湖南長沙。車程四小時，在車上吃份早餐，回幾封電郵便到站了。窗外的地貌也是從嶺南丘陵漸變為湘中平原，油菜花田明黃耀眼，像大地鋪了一層薄薄的陽光。



到站時才上午十點多，沒有半點旅途勞頓，我決定直奔岳麓山。此行最想看的是愛晚亭。小時候讀唐代詩人杜牧的《山行》，很喜歡「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」這兩句，一直很想看看詩中小亭的景色。



相傳清代學者袁枚到岳麓山遊覽，看到當時的紅葉亭，取杜牧詩句的意境，建議將紅葉亭改名為愛晚亭，後來由湖廣總督畢沅將紅葉亭正式改為愛晚亭。



沿着岳麓書院旁的緩坡上行，春日的山路綠蔭初合，遊人還不算擁擠。轉過一個彎，驀然就看見它了，愛晚亭靜靜地立在山坳處，重檐攢尖，碧瓦朱欄，坐西向東，三面環山，亭前有泉水流過。



春天的愛晚亭沒有秋日紅楓的張揚，另有一種含蓄的美。亭畔的古楓剛抽出嫩葉，新綠層層疊疊，漏下斑駁的光影。我坐在亭中的石凳上，聽風穿過林梢，看光影在石板上緩緩游移，時間彷彿慢了下來。



亭中遊客漸多，我便沿着石級往山上走，人聲很快遠去，山路復歸寧靜。途中尋了間山間茶居，在露天座位坐下，呷一口熱茶，靜靜感受山中的靈氣。歇夠了再起步，本以為很快登頂，沒想到岳麓山遠比想像中寬闊，索性原路折返。從下山的方向回望，愛晚亭又是另一番景致。



這次只見滿山新綠，下回，定要在秋天來，看看紅葉映襯下的小亭，該是何等模樣。



張諾