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李居明 - 火年火月 補金補水濕土散熱 | 李居明大師會客室

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李居明
35分鐘前
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生活 專欄
內容

    由昨日西曆5月5日立夏，正式踏入丙午「巳午未」月，連續三個月的火年火月，正是今年最火旺的時間，好在連日驟雨，雖然帶來出行不便，卻能散走火毒，實屬好事。我最近推薦大家欣賞粵劇《金玉觀世音》，觀音屬西方金，感恩觀音的甘露滋潤人間，正合當下之需。

    火年火月來臨，全球人皆面臨「水火相沖」，難以「既濟」，「火」是衝擊健康的密碼。「火」主心臟、血液及頭部，丙午是心臟通波仔的密碼，許多猝逝案例皆因心臟閉塞而未預先檢查所致，亦要小心中風。「水」則主腎，膀胱及子宮之疾。由於丙午是火土的長生，極易蒸乾水分，必須留意腎、肝及泌尿系統的健康，切勿諱疾忌醫。

    因「午」火最沖「子」水，「子」乃子宮、乳房、咸池性病等。亦代表「孩子」，今年小朋友的健康最令人擔心。

    由於是「子午相沖」，生於西曆6月7日到7月6日午月的人最沖，而生於西曆12月7日至1月4日子月的人，都要小心病劫。今年二黑病符佔西北，乾位主金，肺為首當其衝之病。長者如生於午月，尤其要保護喉嚨，切勿着涼。

    人人的「金」、「水」、「木」均被火焚，「土」又熾熱，補水補金及以濕土散熱，是今年的保命之道。

    家居散熱最直接的方法，是在床頭放一盆清水。將「四海龍王水」放在家中正北方，每日換水並加點海鹽，補全家人的腎氣不足，此法十分殊勝。飲食上多吃黑色的補水食物，如黑雲耳、黑芝麻、黑醋豆等。或補充深海魚油丸。金針能清熱，宜多吃金針雲耳蒸雞、金針百合加瘦肉煲湯，可治小孩「心火盛」。

    目前流行穿黑衣、紋身亦為「水大」和「辛酉」金救火之應。佩戴珍珠能增進水能量，男女均可運用，助你平安過度火運。

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

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