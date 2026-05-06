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張諾 - 環球遊園之旅 | 任意行

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張諾
30分鐘前
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生活 專欄
內容

　　園林是一首無聲的詩，一道可遊可居的夢。香港藝術館正舉行的「園美生活－－中外園林藝術」展覽，宛如一部跨越地域的美學圖鑑，邀請我們循着「造園、遊園、賞園」三重意境，穿梭於東西方庭園的靜好與壯闊之間。

　　展覽匯聚逾百組珍藏，從北京故宮博物院到法國凡爾賽宮、芝加哥藝術博物館，再到香港藝術館自身，東西名園在畫卷與文物中相逢。有清代皇家氣派的《避暑山莊圖》，也有文伯仁筆下江南文人理想的《南溪草堂圖》；文徵明的《蘭亭修禊圖》低訴着曲水流觴的雅集餘韻，莫奈的《睡蓮》與《睡蓮池》則以層層光影，鋪展法式花園的靜謐浪漫。皇帝將相的豪侈巨園，與文人雅士玲瓏的小花圃，在此共冶一爐，儼然一部貫穿時空的園林對話錄。

　　若你鍾情創作的靈光，務必細看張大千的《八德園迎客徑》。大千先生曾於巴西營造八德園，廣植故鄉草木，疊石造景，將胸中丘壑化為真實山水。這幅一1966年的水墨設色金箋作品，可謂園中之園。畫面左方數盆點景低調迎賓，巨石之後，松樹以水墨滲化與石青點染，漫出氤氳氣象，與小徑旁淡藍花朵遙相呼應。石頭堆疊出幽邃空間感，小徑被樹石溫柔遮蔽，曲徑通幽，引人欲探究竟。這不但是一幅畫，更是一個讓靈感馳騁的隱秘入口－－園林，從來是文人蓄養心神、孕育創造的天地。

　　追求戲劇感的朋友，則不可錯過來自凡爾賽宮的油畫《恩克拉多斯噴泉》。這座噴泉由法國雕塑家加斯帕德．馬西兄弟主導設計，取材希臘神話中奧林匹斯神與提坦巨神之戰。畫面中央，被懲罰的巨神恩克拉多斯在層岩中掙扎，泉水自他張開的大口噴薄而出，形如怒吼，為靜謐花園注入一股驚心動魄的動感。一座會「發聲」的雕塑噴泉，是權力與想像的結晶，也讓西洋花園的理性秩序中，迸發出原始而壯麗的情感力量。

　　從東方曲徑通幽的靜觀，到西方神話噴泉的雄渾，園林始終是人間對樂土的投影。趁暑氣未盛，來一趟香港藝術館，讓這些畫中園、園中畫，帶你潛入一場無分疆界的美學行旅。

張諾

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2026-04-29 02:00 HKT
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