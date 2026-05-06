KellyChu - 每晚無人機光影表演 Pixar經典角色迪士尼夏日大派對 | Executive日記

今個暑假，同Pixar角色玩轉香港迪士尼！香港迪士尼將於6月12日至8月31日，呈獻首個Pixar Summer Fest，等一班Pixar朋友仔同大家開個盛大嘅夏日Party。除咗可以同胡迪、三眼仔等角色影相打卡，全新「Pixar好友星空匯演」仲帶嚟無人機光影表演，每晚喺城堡上空呈現一個個動人嘅友情故事，絕對係今夏嘅晚間焦點節目。



「水花大街派對」回歸



入到迪士尼，《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》、《超人特工隊》同《熊抱青春記》等多套Pixar作品嘅熟悉面孔等你捕獲！迪士尼樂園仲特設動畫藝術教室，等大家發揮創意，親手畫出自己最愛嘅《反斗奇兵》角色，畫完更可以即刻同角色見面，合照留念。



炎炎夏日，當然唔少得強勢回歸嘅「Pixar水花大街派對！」，等大家盡情消暑降溫。記得去埋「迪士尼好友巡遊派對」，跟住花車上嘅Pixar好友一齊唱歌跳舞。Kelly已經準備好，喺迪士尼度過一個難忘夏天！



迪士尼度假區同步推出多款Pixar主題美食，包括造型趣致嘅小食同打卡必備嘅軟雪糕。大街餐廳更設Pixar餐桌派對，大小朋友可以一同親手製作三眼仔爪爪手工批、彈弓狗彈卷等小食，留下難忘回憶！



為咗滿足粉絲心願，多款香港迪士尼獨家頭箍、毛公仔同服飾等主題精品將陸續上架；亦會推出Pixar特別版奇妙護照，讓賓客喺樂園發掘更多不一樣玩法。



KellyChu