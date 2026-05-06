Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 每晚無人機光影表演 Pixar經典角色迪士尼夏日大派對 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
35分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

今個暑假，同Pixar角色玩轉香港迪士尼！香港迪士尼將於6月12日至8月31日，呈獻首個Pixar Summer Fest，等一班Pixar朋友仔同大家開個盛大嘅夏日Party。除咗可以同胡迪、三眼仔等角色影相打卡，全新「Pixar好友星空匯演」仲帶嚟無人機光影表演，每晚喺城堡上空呈現一個個動人嘅友情故事，絕對係今夏嘅晚間焦點節目。

「水花大街派對」回歸

　　入到迪士尼，《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》、《超人特工隊》同《熊抱青春記》等多套Pixar作品嘅熟悉面孔等你捕獲！迪士尼樂園仲特設動畫藝術教室，等大家發揮創意，親手畫出自己最愛嘅《反斗奇兵》角色，畫完更可以即刻同角色見面，合照留念。

　　炎炎夏日，當然唔少得強勢回歸嘅「Pixar水花大街派對！」，等大家盡情消暑降溫。記得去埋「迪士尼好友巡遊派對」，跟住花車上嘅Pixar好友一齊唱歌跳舞。Kelly已經準備好，喺迪士尼度過一個難忘夏天！

　　迪士尼度假區同步推出多款Pixar主題美食，包括造型趣致嘅小食同打卡必備嘅軟雪糕。大街餐廳更設Pixar餐桌派對，大小朋友可以一同親手製作三眼仔爪爪手工批、彈弓狗彈卷等小食，留下難忘回憶！

　　為咗滿足粉絲心願，多款香港迪士尼獨家頭箍、毛公仔同服飾等主題精品將陸續上架；亦會推出Pixar特別版奇妙護照，讓賓客喺樂園發掘更多不一樣玩法。

KellyChu

最Hit
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
00:14
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
5小時前
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
9小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
15小時前
汪明荃、羅家英潮着Gucci情侶裝睇騷  汪阿姐步履蹣跚表情呆滯需攙扶  家英哥勁精神對比強烈
汪明荃、羅家英潮着Gucci情侶裝睇騷  汪阿姐步履蹣跚表情呆滯需攙扶  家英哥勁精神對比強烈
影視圈
10小時前
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
即時中國
15小時前
五一遊港內地旅客回鄉呻「香港回來啥都變好吃了」 小紅書網友點出飲食業3大死症
五一遊港內地旅客回鄉呻「香港回來啥都變好吃了」 小紅書網友點出飲食業3大死症
飲食
10小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
15小時前
飛驒山脈2港男被困｜日媒指兩人均被救起 22歲居日男惜已死亡
01:06
飛驒山脈2港男被困｜22歲居日男死亡 30歲男清醒獲救 料往上高地途中遇險
突發
8小時前
六合彩︱第五代攪珠機完成首次任務 頭獎800萬即刻入嚟對冧巴！
六合彩︱第五代攪珠機完成首次任務 頭獎800萬即刻入嚟對冧巴！
社會
5小時前
更多文章
兩位畢業生獲頒「香港賽馬會獎學金─職業教育獎學金」。
KellyChu - 獲賽馬會獎學金助力 VTC兩尖子赴海外深造 | Executive日記
　　職業訓練局（VTC）唔單止教實用技能，仲會資助尖子衝出國際進修，培育兼具國際視野與實幹能力的專業生力軍！IVE航空學畢業嘅Anthea同HKDI演藝造型設計畢業嘅Heinrich，舊年憑藉卓越表現，獲頒「香港賽馬會獎學金─職業教育獎學金」，分別遠赴澳洲同英國深造。 　　受地勤父親啟發，Anthea自小立志投身航空業。透過IVE課程嘅機場實習同理論訓練，佢打下扎實基礎，更以認真細心嘅態度贏
35分鐘前
Executive日記