KellyChu - 發文回顧由鐵路迷到自創數白欖點滴 港鐵Rapper才子告別車站助理職涯 | Executive日記

大家仲記唔記得迪士尼站外自創Rap疏導人流嘅港鐵員工Hinson？佢當時用中英普三種語言簡潔Rap出指令，獲網民大讚有才華。不過Hinson近日喺個人社交平台宣布自己已從港鐵「畢業」，結束9年車站助理職涯。佢以千字文回顧鐵路工作嘅點滴，同埋自己係點樣做好呢份工。網友紛紛留言祝福Hinson未來一切順利，表示欣賞同時為佢加油打氣。



Hinson從2017年5月說起，指當時以外判車站助理身份加入港鐵。作為鐵路迷嘅佢覺得站務員很有型，對成為站務員有一份憧憬，此外「幫到人」本身就很開心。佢亦不諱言道，車站助理嘅工作看似簡單沉悶又重複，好多人嘅印象就係「舉下牌、嗌兩句輕鬆收工」，但事實上「用心聽細心做」就會發現看似重複嘅一切中，其實隱藏着很多小不同，例如某些車站嘅乘客總是查詢某個地方，某些車站嘅運作安排會因環境而有差別，「在不同車站工作也會累積到不同經驗，日後面對各種各樣問題時也會得心應手一點。」



說到廣為人知嘅迪士尼站「特別的人潮管理技巧」，Hinson認為，迪士尼列車及車站設計與普通鐵路有着極大分別，導致很多乘客身心都提早「離開了現實世界」，喺閘機落力掃迪士尼門票……到夜晚散場時小小嘅車站更要消化過萬名旅客，因此重複公式嘅廣播根本不起作用，人人當耳邊風，這令佢燃起鬥志：「我要諗辦法令到呢班人聽我講嘢！」正是這份「唔忿氣」，促成了一段段能夠吸引乘客注意，並在短時間內讀取到核心資訊嘅Rap/數白欖。佢多謝同事及公司以正面態度處理，容許佢在原有廣播內容嘅基礎上進行適度創作。



至於今後去向，Hinson未有透露，只說「希望大家今後去到迪士尼站時，就算我不在了，都要記得自己『未到樂園㗎，出咗閘先吖！』」



KellyChu