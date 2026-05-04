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KellyChu - 13歲願望童以畫筆抗病 辦個展訴說繽紛避風港 | Executive日記

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KellyChu
14小時前
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生活 專欄
內容

　　Make A Wish（願望成真基金）一直支持重病兒童實現願望。小妹近日到中環士丹頓街嘅畫室JPS Gallery，參觀咗13歲願望童一朗嘅個人展覽「一朗的願望細胞」（Seeds of Wishes），佢色彩繽紛嘅卡通畫作充滿童趣和歡樂氛圍，極具感染力。

　　一朗喺2023年被診斷出罹患危及生命嘅罕見病「EBV NK LPD」（EB病毒陽性NK細胞淋巴組織增殖性疾病）。在日以繼夜嘅病榻時光與接踵而至嘅化療日子當中，畫本成為其重要心靈寄託。去年經醫護人員轉介，一朗申請咗願望成真基金嘅服務，而對舉辦個人展覽嘅期盼，亦成為佢對抗病魔嘅轉捩點，賦予佢跨越醫院圍牆嘅力量。

　　本次展覽透過一幅幅獨一無二、風格鮮明嘅畫作，訴說一朗抗病過程中嘅思緒與經歷，不僅展示咗呢位患病少年對藝術嘅無比熱愛，更見證佢如何以無盡想像力建構出一片避風港。初期作品紀錄一朗在醫院嘅日常，佢發揮「鬼馬」本色，將醫療團隊化身為遊戲角色，把「針筒」想像成戰鬥中嘅「針筒小隊」，以幽默化解恐懼。隨着身體狀況穩定並重獲健康，其作品亦開始轉向繽紛嘅色彩，描繪對未來憧憬——從品嘗心愛嘅壽司，到宏大嘅「海底大學」烏托邦場景，展現出願望成真所帶來嘅希望和力量。望着一朗嘅作品，可見他如何苦中作樂，以及感受到他對生命嘅熱愛和韌性。展覽期由即日起至本月16日結束。

KellyChu
 

一朗嘅卡通畫色彩繽紛。
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