KellyChu - 劉業強即場加碼獎金 鼓勵年青人 鄉議局慶100周年 街舞對決炒熱全場 | Executive日記

新界鄉議局今年迎來成立100周年嘅大日子，為咗隆重其事，上星期四起一連四日喺石門鄉議局大樓舉辦咗一個活力十足嘅音樂文化節。Kelly同班後生仔女朋友一齊去玩，現場布置咗幾個彩燈花棚，好啱打卡，仲有街舞比賽、廣東歌派對同本地原創市集等豐富節目，吸引大人細路開心參加，氣氛熱鬧，而鄉議局主席劉業強仲力撐參與活動嘅年輕人𠻹。



活動其中一個高潮，係街舞對決，小妹見到一名後生仔跳得起勁，瞬間以雙手倒立，身體凌空，只用頭部支撐着全身，飛快轉動，好身手！此情此景掀起全場高潮，看得大家熱血沸騰。鄉議局主席劉業強即場宣布加碼獎金三千，身體力行支持年輕人投入有益身心嘅街舞活動。



鄉議局仲邀請到本地饒舌歌手（Rappers）同獨立樂隊輪番上陣開小型演唱會。令人耳目一新嘅新晉女團HANAMARU，五位可愛美少女獻上親切日本歌，以滿滿活力感染全場。



另一焦點活動廣東歌派對更有多位DJ打碟，帶領觀眾大合唱，玩得開心又盡興。大樓內還設多個小型攤檔讓年輕人做生意，推售本土特色手作。



原創市集推廣本土手作



據知今次百周年盛典鄉議局亦係邀請青年組織去籌備各項活動，除咗提供舞台畀年輕人發光發熱，更鼓勵佢哋發揮並實踐創意，相當有心。小妹祝願鄉議局繼續攜手下一代，再創下個百年！



KellyChu



街舞對決緊張刺激。