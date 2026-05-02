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馮榕榕（Ruby） - 低能量穿搭 | 榕榕細語

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馮榕榕（Ruby）
3小時前
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生活 專欄
內容

　　復活節過後，上班族們多少要面對堆積如山的工作，趁着這幾天五一假期，總算可以暫時休息一下。在上班時或者無可避免要披上一些沉悶的穿搭，到了假期的時候總想打扮一下，可是往往力不從心，既想時尚，又想放鬆，每每成為周末穿搭的矛盾。

　　近年突然冒起的「低能量穿搭」，正正說中了這種心情。它不是放棄美感，而是承認人會有疲倦的時候，衣服不必永遠擔當「表演」的角色。低能量穿搭的核心，是以柔和輪廓、低飽和色調、寬鬆剪裁和舒適布料，去換取一種不費力的整齊感。你不需要為了時髦而把自己綁進一身不自在之中，反而可以讓衣服先安撫身體，再慢慢回應風格。

　　從時尚角度看，這種風格其實是近年「靜奢」、「極簡」與「懶人時尚」的延伸，但它比前者更貼近日常，也更帶有情緒溫度。老錢風講究低調的質感，極簡風講究乾淨利落，而低能量穿搭更像是回應一個問題：當我們真的沒力氣時，怎樣保持穿得體面？因此，它常見的不是誇張設計，而是大學T、針織衫、棉質長褲、鬆身襯衫這些看似普通，卻最能讓人放鬆的單品。

　　心理學上，這股潮流也很有意思。穿衣不止是外在包裝，它會反過來影響我們的情緒與自我感知；當服裝太緊、太硬、太複雜，人會不自覺感到被要求、被催促，甚至連呼吸都像要配合衣服的姿態。相反，當衣服夠柔軟、夠自在，心情也容易跟着鬆開。低能量穿搭的流行，某程度上就是一種「情緒穿衣」：不是靠強勢造型證明自己，而是用一套讓自己安心的衣服，告訴身體今天可以慢一點。

　　在這個凡事都講效率、連休息都要安排得像行程表的年代，低能量穿搭其實很誠實。它承認你可以不想打扮得太滿，但不代表不在乎品味；你可以選擇鬆弛，不代表失去風格。真正成熟的時裝觀，從來不是把自己塞進潮流，而是知道何時該收、何時該放。

　　若想在舒服與時尚之間找到平衡，不妨先從兩件單品開始：一件質地好的Oversized針織外套，配上牛仔褲或長裙都成立；另一件是挺身但寬鬆的直腳長褲，既有修飾度，也不會令你在假期裏仍像在上班。低能量穿搭最吸引人的地方，正是它讓你在不費力之中，仍然保留一點美感、一點態度，還有一點終於可以喘氣的自由。

馮榕榕（Ruby）

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2026-04-25 02:00 HKT
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