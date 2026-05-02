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林靜 - 菠蘿包漢堡 | 紅棉樹下

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林靜
3小時前
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生活 專欄
內容

　　菠蘿包，大概是可塑性最高的港式麵包。新鮮出爐，包身香軟，包面帶點酥脆，是我小時候的最愛。把一塊厚切冰凍牛油夾進去，微微烤焗，便成了「冰火二重天」的菠蘿油。從前打工，英籍老闆每日都要秘書到灣仔檀島咖啡買個菠蘿油做早餐，我們常暗地擔心他膽固醇超標。近日見識了菠蘿包漢堡，又是另一層次。

　　主打菠蘿包漢堡的小店Bolo Bolo，開在中環蘭桂坊橫街和安里。到訪當日是長周末黃昏，下着大雨，附近不少店舖休息，唯獨Bolo Bolo的橙色燈箱分外搶眼，僅有的兩張枱都坐着食客。店長細心講解組合，我們選了薄切牛扒配芝士，以及慢煮雞扒加煎蛋、黑醋洋葱；小吃要了炸燒賣和炸洋葱圈，飲品則是美祿黑牛與菠蘿茶。

　　菠蘿包巨型，脆皮鬆化，口感味道比不少麵包店優勝。漢堡足料，牛扒肉味豐盈，雞扒煎得香口、肉汁豐富，與菠蘿包鹹甜交錯，碰撞出全新的港式風味，創意滿分。店長說，東主有經營餐廳經驗，開店前反覆研究試味，才找到心中理想的菠蘿包配方與食材配搭。黑醋洋葱尤其討好，材料簡單，卻要將洋葱慢煮至焦香才加黑醋，時間心機缺一不可。

　　叫人驚喜的還有炸牛丸，濃濃鮮牛味，輕輕炸過後入口更加爽脆，是下午茶必選小吃，相信會大受附近上班族歡迎。美祿黑牛或許只此一家，少甜多氣，非常滿足。

　　感謝有心人在傳統美食上發揮小宇宙，受惠的，始終是食客。

林靜

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2026-04-30 02:00 HKT
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