KellyChu - 滬IT人一家極速融入生活　荷蘭金融型男喜越野跑 人才揭落戶故事 Bakehouse瑞士老闆 ：機遇就在這裏 | Executive日記

自政府推出各項人才入境計劃，過去3年已有超過41萬宗獲批。香港對佢哋而言有咩吸引力？人才辦近日就透過全新一輯電視宣傳片，邀請包括人氣餅店Bakehouse老闆在內嘅4位來港人才，分享佢哋選擇落戶香港嘅故事。



Bakehouse瑞士老闆Grégoire Michaud唔單止整餅了得，學廣東話都一樣咁叻。佢今次喺宣傳片粉墨登場，指在香港創業令佢可以接觸到來自全球嘅客人，更大曬廣東話：「機遇就在這裏！」，夠曬說服力。Greg事實上亦非常熱愛香港文化和美食，為此研發出期間限定嘅「奶茶蜂蜜丹麥酥」、「楊枝甘露菠蘿包」等充滿本土情懷嘅甜點，不但展現出其跨文化優勢，亦可見佢對甜點和香港嘅熱情。



來自上海嘅創科高才Tony，則因為兩年多前來港出差後，被香港機遇處處及優質教育深深吸引，故而決定申請高才通，帶同妻兒來港發展。Tony報讀咗人才辦開設嘅粵語學習班，短短兩年間一家人已可以用流利廣東話溝通，極速融入本地生活，小妹都想畀個like！



大馬女博士喜港匯聚頂尖學者



下一波宣傳片亦好快推出，屆時登場嘅有堪稱「時間管理大師」嘅荷蘭金融型男Lodewijk Vriens，以及來自馬來西亞嘅香港浸會大學化學系助理教授許鳳環博士。Lodewijk熱愛在港越野跑，朝早跑山、放狗再去中環返工毫無難度，佢仲加入咗本地跑會，同一眾本地和海外跑友跑勻全港。許博士就坦言自己看中香港能同時匯聚中外頂尖學者嘅優勢；更利用專長為警方禁毒工作擔任顧問，熱心貢獻社會。



4位人才背景各不同，但都因為香港嘅獨特優勢決定在此落地生根。大家最近睇電視時，記得留意佢哋嘅身影喇！



KellyChu

Grégoire Michaud。