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譚紀豪 - 快閃阿姆斯特丹 | 無名指

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譚紀豪
3小時前
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生活 專欄
內容

　　中東開戰以來，機票受油價影響大幅漲價，但機票再貴，去歐洲的機位還是很緊張，據說是杜拜和多哈限航導致。我一個月前訂機票去柏林便多番周折，平常都是經法蘭克福或倫敦轉機，但此兩地和蘇黎世都沒位了。快要放棄時，旅行社找到去阿姆斯特丹「最後一個機位」，不過接駁航班時間不理想，我索性將錯就錯，訂再晚一班，有8個小時到市中心逛逛。

　　上次去阿姆斯特丹是10年前，除了酒店會議中心和附近餐廳以外，甚麼地方都沒去。真正來旅遊已是上個世紀，那時住在青年旅舍沒窗的狹小空間，內心卻想裝下整個世界。

　　這次好不容易訂好機票，竟發現梵高博物館預約爆滿，去幾個旅遊網站碰運氣，只找到一張有導賞員帶隊的票，竟比原價貴100歐羅！在世時只賣出過一幅畫的梵高，能想像到自己在21世紀如此值錢嗎？30年後重來，同樣的畫作，不同的心情，藝術永恆，我卻變了。

　　不變的還有荷蘭國家博物館的鎮館之寶《夜巡》，搬進玻璃櫃內公開修復，遠觀依然震撼，難怪林布蘭可力壓梵高，被譽為「荷蘭最偉大畫家」。

　　本來8小時只計劃逛兩間博物館，但從機場坐巴士進巿區時上網，發現Concertgebouw有午間音樂會，這個簡單直接就叫「音樂廳」的地方，是舉世聞名的音樂殿堂，歷史悠久且音效出眾。我開場前3分鐘趕到，售票員給我最低價的票，讓我趕緊入場坐一樓最貴的位，賺到了！

　　「春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花」，快閃阿姆斯特丹，沒看運河和風車，行程卻充實到忘了買塊現做的stroopwafel來吃！
（IG︰@tamkeiho）

譚紀豪

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2026-04-25 02:00 HKT
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