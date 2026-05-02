香港金牛 做香港籃球「種樹人」

三連霸在國際體壇任何項目，都是難以達成的成就，香港金牛早前就打破歷史，成為全國男子籃球聯賽（NBL）首支三連霸得主。皇朝是透過無數的血與汗建立，為了打造成真正的香港職業籃球隊，金牛不計成本在啟德、荃灣辦賽，本着「蝕本也要把球隊留在香港」的執着。同時他們在硬件和軟件上全方位協助香港籃球發展，球隊總經理孫欣偉帶來這段「冠軍背後的不一樣故事」。

香港金牛上周在啟德體藝館超過5000名熱情球迷的見證下，總場數3:0擊敗強敵上海玄鳥，連續3年贏得NBL總冠軍，更難得的是建立屬於香港的籃球皇朝。「我們自己知道經歷了甚麼，其實蠻難的，每個冠軍背後都有不一樣的故事。」比起耀眼的獎盃，金牛總經理孫欣偉更看重背後的付出，球隊背負着長遠使命，就是在香港籃球的低谷中，不計成本於香港扎根，立志與本地籃球共同成長。

在香港營運高水平職業籃球隊，成本之高超乎想像。孫欣偉坦言，相比內地球隊常獲政府支持及免費場館，金牛在港的辦賽成本堪稱「天價」。「在香港做職業體育，比內地花費大得多。除了人工，我們在啟德、荃灣等場館作賽，每場都要花巨資重新布置專業地板和燈光。賽後又要連夜撤場，這對財力及人力都是巨大消耗。」

儘管開支高昂，投資人錢濤依然堅守初衷。孫欣偉透露，曾與老闆開玩笑說不如把球隊搬回內地以節省成本，但錢濤態度斬釘截鐵。孫欣偉說：「錢濤先生說他是香港人，還是要在香港做職業體育，要將香港籃球帶到代表中國最高水平的CBA聯賽。」這份純粹的「香港情意結」，正是金牛寧願承受天價成本，也要將主場留在香港的根本動力。

而金牛亦積極推動本地籃球硬件發展。位於灣仔的「香港籃球聖地」修頓球場，承載着無數球迷的回憶，但修頓此前因籃框與底線距離等硬件不符要求，無法繼續作為金牛主場，成為一大遺憾。

孫欣偉透露，球隊一直與修頓保持緊密聯繫，並協助其提升標準，期盼有朝一日將金牛帶回這片聖地：「目前修頓已收到兩個改造方案，正積極討論，下季有可能成為符合FIBA Elite Level（國際籃聯精英級別）的球場。」

積極推動硬件發展

至於針對外界關注的「本地球員上陣時間」問題，孫欣偉以曼聯為例給出理性解答：「曼聯永遠不會考慮C朗拿度是不是本地人，職業球隊只會派能贏波的球員上場。」他解釋，陣中香港球員楊睿騏、楊瑞鴻及吳委峻同屬後衛，位置重疊注定無法同時上陣：「他們還年輕，是我們未來的希望，我有信心未來把他們培養為香港最好的一、二號位球員。」

孫欣偉強調，若球員實力未達標硬要「拔苗助長」，反而會傷害其自信心，金牛希望成為香港籃球的「種樹人」。球隊已建立U12至U18青訓體系，未來計劃讓小球員參加內地U系列比賽，從小接觸高水平競爭。

「香港金牛不是魔術師，不能點石成金。」孫欣偉總結道。這支三連霸球隊正遵循客觀規律，用時間與耐心陪伴香港籃球從量變到質變，期盼未來有更多金牛培養的香港球員，披上港隊戰袍站上洲際舞台。