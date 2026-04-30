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李純恩 - 一串音符 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
32分鐘前
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生活 專欄
內容

　　鄰居家應該有孩子在學吹小號，窗外時常傳出一串串清亮的音符，隨風飄進屋來。

　　聽到這樣的小號練習聲響，總會想起上海音樂學院。那時候我二舅是音樂學院的學生，他常會帶我去學院玩。學院裏有許多琴房，琴房總是打開着窗，學生在裏面練着各種樂器，各種美妙的樂聲就從房中傳出來，其中最響亮的，就是一串串小號吹出的滑溜音符，總是聽得人精神一振。

　　音樂學院位於上海一個非常漂亮的地段，滿街粗壯多姿的法國梧桐樹，樹後隱着漂亮的小洋房。學院也隱於其中，範圍不算太大，宿舍和琴房臨街，學生練習的樂聲也傳到街外，有西樂有中樂，途人經過，聽不全一首曲子，風裏飄着的都是零星的音符，像絲帶一樣飄出來，在人耳邊繞一圈，又悠悠揚揚飄回去。

　　如今我聽見鄰居家裏的小號聲，也是如此，音符彎彎繞繞飄進屋來，轉一圈，又悠然飄了出去。美好的記憶便也因此像牽起了一條柔軟的絲帶，隨着那一串串滑溜的音符，在腦子裏繞了一陣。

　　黃永玉先生也會吹小號。他說年輕的時候在顛沛的旅途中遇到了心儀的姑娘，只要看到那個姑娘在遠處經過，他就會站在窗前吹號。一串音符飄出去，在姑娘身邊繞來繞去，就把她繞成了後來的黃太太。

　　永玉先生這輩子畫的最後一幅畫叫《小夜曲》，圖中是年輕的黃先生黃太太，黃太太依偎在黃先生身邊，身前有一本樂譜，樂譜上是一串串纏繞他倆一生的音符。

李純恩

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2026-04-29 02:00 HKT
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