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馮程淑儀 - 把握觀賞古埃及展的「黃金時段」 | WestK 留聲機

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馮程淑儀
33分鐘前
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生活 專欄
內容

　　內地五一黃金周長假期將至，政府預計將有近百萬人次內地旅客訪港，帶動零售、餐飲及酒店等多個行業。西九文化區內博物館舉辦的展覽、表演藝術節目及活動提供難以複製的特色旅遊體驗，成為不少旅客必到的文化旅遊地標。為便利內地五一黃金周期間訪港旅客，M+及香港故宮文化博物館在此期間均會取消休館日，維持開放。

　　香港故宮文化博物館熱門特別展覽「古埃及文明大展－－埃及博物館珍藏」由去年11月中開幕至今已吸引近39萬人次參觀。展覽開幕初期，不少觀眾反映輪候入場時間過長。博物館立即作出改善，並由今年2月起，劃分上午和下午時段門票，分流入場人流。平日早上（上午10時至中午12時）和黃昏（下午4時至6時）時段的輪候時間明顯縮短，周日上午有時毋須排隊。上星期四，著名主持及演員鄭裕玲（Do Do）和與她在商業電台節目《口水多過浪花》一同「開咪」的主持人，就是趁早上時段前來參觀了「古埃及文明大展」，一眾主持隨後在節目中分享觀展體驗，對展覽內容、策展手法、文創產品乃至導賞服務讚譽有加，令博物館團隊深受鼓舞。

　　Do Do一行亦參觀了於4月中揭幕的「琳瑯－－紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」。展覽中黃金飾品引起他們濃厚興趣，包括古埃及人為保護逝者完整無缺進入來世而製的黃金手指套、哥倫比亞卡利馬文化視為具有太陽神聖力量的黃金頭飾、印度飾有神祇形象的黃金婚姻項鍊等。一件件瑰寶的金光背後，不止是精湛工藝，更反映人類文明對永恆、信仰與愛的追求。

　　「古埃及文明大展」的展期剛過了一半，將於今年8月31日完結，展期完結前7月和8月是暑假高峰期，預計參觀人數會非常多。對古埃及文明感興趣的朋友，不妨善用平日「黃金時段」到訪，避開人潮高峰。

馮程淑儀

1至7世紀期間哥倫比亞金匠製作的黃金頭飾，在「琳瑯」展覽中展出。
1至7世紀期間哥倫比亞金匠製作的黃金頭飾，在「琳瑯」展覽中展出。
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2026-04-16 02:00 HKT
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