KellyChu - 「積金好僱主」邁入11周年 劉麥嘉軒挑戰Gen Z潮語 | Executive日記

好老闆獨門秘笈喺邊度？



各位打工仔女，平時返工有無遇過「神隊友」老闆先？Kelly最近聽聞，原來香港真係有唔少「良心好老闆」㗎！



由積金局舉辦嘅「積金好僱主」嘉許計劃踏入第11周年，今屆主題係「老闆你好！對員工好，梗要畀人知道！」。Kelly同積金局朋友傾開，今屆嘅申請同獲獎老闆數字都破晒紀錄，有成2,400間機構獲嘉許，佢哋加埋僱用超過33萬名打工仔女！



計劃自2015年開始，11年嚟已有近3,700名守法又關顧員工退休保障嘅好僱主獲獎。想知好老闆有咩獨門秘笈？積金局特別炮製一連十集嘅《積金好僱主 顧好你將來》短片系列，走訪咗8間得獎機構，分享佢哋點樣將退休保障融入企業文化，留住人才，Kelly隔住個mon都感受到嗰份職場人情味呀！短片系列仲有積金局主席劉麥嘉軒挑戰一場Gen Z職場潮語「快問快答」；積金局行政總監鄭恩賜就用獨特嘅戲劇風格演繹好老闆具備嘅特質。



最後Kelly要提提大家，由於強積金行政工作將會隨住最後一個強積金計劃於4月底完成加入「積金易」平台而全面改革，而「積金好僱主」嘉許計劃亦暫緩舉辦，以作全面檢視，期待好快再同大家見面！各位好老闆記得保持初心，善用「積金易」優化員工嘅退休保障，而家就去「積金好僱主」專題網頁偷吓師先！



KellyChu



積金局行政總監鄭恩賜以獨特戲劇風格演繹好僱主具備嘅特質。