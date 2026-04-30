七仙羽 - 白虎過旺 是非小人當道 | 七仙語

辦公室有小人，多因「白虎位」過旺、座位背門或環境氣場陰暗所致，導致工作受阻、是非糾紛、影響運氣，甚至有血光之災。



如果命中犯白虎、或流年又犯白虎，如果再犯太歲，將會導致運勢更加差，好大機會被裁員或者很難找到工作，甚至會出現一些犯法的事情並惹到官非。



如果白虎位不化解，再加上你命中的白虎不化解，會非常地凶，建議避免坐在白虎位，並去除命中的白虎。



2026丙午馬年犯白虎的生肖主要為鼠、虎、馬、猴、狗。化解方法為調整「左青龍、右白虎」布局（左高右低）、保持背後有靠、光線充足，並掛五帝錢、放白水晶，來化解白虎及增強貴人氣。並可在西北方或辦公桌上擺放粉紅色物品，如粉紅色滑鼠墊、粉紅色相框、粉紅色利是等，有助提升人緣。



辦公桌右邊（白虎位）放置電話、音響、尖銳物等會吵雜的物品，易招口舌是非，要小心避免。在辦公桌的「青龍方」（左側）擺放天然水晶，如「白水晶」化白虎，以及放「黑曜石」化解暗箭煞及衰氣。



如果問題仍然未能化解，就要用以下這些方法加強效果。將已經開光的五帝錢或銅葫蘆放在桌上去穩定氣場，令到個人運勢及大局不被動搖，減低白虎凶星及小人造成的口舌是非。



座位背對窗戶、通道或門，氣場不穩，易招致背後是非、工作不穩。「創造靠山」的方法，可以在座位背靠實牆、桌上擺放粉水晶或銅製擺件（如五帝錢）招貴人化煞，並避免放任何人形公仔、仙人掌等帶刺植物。



切忌永遠不要在桌上擺放人形公仔，易招引小人，亦不能放帶刺植物，如仙人掌，易招口舌，藤植物也不利。



我見過很多坐在陰暗地方的人之運氣都非常差！之前我去過一間公司，幫一位高層看風水，他就坐在橫樑兼陰暗燈光下，背後又沒有靠山。我叫他必須要換位置，否則工作都保不住。他說根本沒有辦法調動位置，只能在他的座位附近多加幾盞燈，後來總算能保住這份工作。



如果座位光線不足、雜亂不堪，容易積聚負能量，令人思緒不清、遭人暗算，建議在座位附近多加一些燈或者放一盞鹽燈，24小時都有開着。



我之前提過多次，千萬不要坐在橫樑下邊，座位上方有橫樑，形成壓逼感，導致心神不寧、決策失誤，易引起失誤。可以在橫樑下邊放6個五帝錢，或者放一條紅色繩。



七仙羽