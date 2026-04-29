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小董 - 心理變態的「屁人」 | 輕鬆養生

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小董
4小時前
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生活 專欄
內容

　　小董剛從東京回港，在機場等候行李之際，遇到一件不能接受的事！不知是否坐了幾個鐘沒郁動，站在我身邊的幾位男士在放屁！對！他們不約而同的在放響屁！其後1位年近80歲的老婆婆，剛從行李帶上取下小包包，她蹲下來打開，取出一件外套…那位本已在「呠呠」的男士，突然走到婆婆身旁，對著她的頭，繼續「呠呠.. 呠呠呠」！很明顯這位婆婆聽覺不靈敏，但她的嗅覺是有的，3秒後發現有異味，突然站起向後退，並狠狠的瞪着這位男士。小董在旁邊靜觀，只想看看這無恥無聊之徒有甚麼反應，他竟然露出陰沉的笑容，然後邁步走去。很令人心寒！除了心理有問題外，我想不到有甚麼機心！

　　中醫講「六腑以通為用」，腸道就像一條暢通的通道，脾胃運化食物、肝氣疏通氣機，腸道濁氣先可順利排出，這就是放屁。如忍屁不放，濁氣堵在體內，輕則肚脹腹痛、食欲不振，重則影響氣血運行，無精打采、胸悶煩躁，反而傷身。

　　不同的屁，對應不同的身體問題，不難分辨：經常放無聲無味的屁，大多是坐得太久、食得太快，吞入太多空氣，氣機不暢導致；屁多又臭烘烘，多半是吃了太多肉類、煎炸辛辣食物，脾胃消化不來，食積滯在腸道，濁氣化熱，氣味先會重；如長期少屁、肚脹難忍，就是脾胃虛弱、動力不足，腸道蠕動變慢了的反應！

　　想減少尷尬的臭屁、讓腸道更舒服，中醫調理很簡單，平時吃飯細嚼慢嚥，少飲汽水、少嚼口香糖，減少空氣入肚；多食山藥、南瓜、白蘿蔔等健脾順氣食物，白蘿蔔煮水飲，順氣消脹效果一流。平時多揉肚子，順時針打圈按摩，促進腸道蠕動；少久坐，起身走動下，疏解肝氣，氣機順暢，濁氣自然順暢排出。

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

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