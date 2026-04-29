李純恩 - 做減法 | 好好過日子

跟老朋友茶聚，說起另一些老熟人，他說已經許久沒有聯絡，時日一久，交情便如書頁一樣翻過去了。這也不錯。



年輕的時候，交朋友是做加法，多多益善。上了年紀，這一層關係便開始做減法。



這一來是隨着時光推移，本來並肩起步的人步調開始有了參差，思想和見識有了分別，漸漸想不到一起，也說不到一起，相處不再像從前般有趣，若是交情不深的人，就慢慢淡出了。



二來，年紀大了，見識多了，人也開始挑剔。交朋友首要合得來，若合不來，相處不舒服，話不投機，這朋友就交不下去，不如乾脆些，不交就是。當然，也不是人人都這樣的，有的人即使跟某人合不來，依然不想讓人覺得他跟某人不做朋友，但每次說起某人又會不斷埋怨，好像很痛苦。你一定碰到過這種人，總是在埋怨，又總表示大家還是朋友。雖然這種人總是想讓你知道他珍惜友情，但你不一定以為然，或會替他感到辛苦，甚至會覺他活該辛苦。



這都是性格，也說不得對錯，大家見識不同，活法不同，對人對事的取態也不同。但若想活得自在，生活中的人事包袱少一些總是良方。如果有得選擇，當然盡量找些合得來的人做朋友。至於合不來的，管他認識多久，終歸是做不得朋友的。那就不要浪費大家時間了。



交朋友和認識人不一樣，認識的人可以很多，朋友則貴精不貴多。



李純恩