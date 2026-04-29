Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 與觀眾揮手打招呼 擺Pose影相 雪人小白夥迪士尼CEO萌爆登場 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添（Tim Sypko），昨日喺業績發布會，同《魔雪奇緣》雪人小白（Olaf）AI機械人，一齊見傳媒；Olaf唔單止同大家Say Hi，影相嗰陣仲識擺Pose，非常醒目！其實，Olaf係基於輝達嘅AI機械人框架開發；早喺今年3月，輝達行政總裁黃仁勳就帶住Olaf，喺輝達GTC大會上亮相；據報開發就用咗100萬美元，係「世上最貴嘅雪人」。

　　Olaf登場後，隨即緩步走到舞台中央，邊走邊同觀眾揮手講「Hello」；之後佢就同施保添講：「你好高啊！」；又話自己記得施保添，因為「水都係有記憶嘅」。施保添於是指引Olaf行到台前，同大家一齊合照；Olaf亦好自然咁擺起Pose來。Kelly查咗下資料，發現Olaf可透過強化學習，自主維持平衡，而且非常聰明，可以識別對話者嘅年齡，再調整說話風格。

　　香港迪士尼話，研發部門透過運用強化學習科技，為Olaf「施展魔法並賦予生命」；大家現在只要入園遊玩，都有機會喺「魔雪奇緣世界」偶遇Olaf！

KellyChu

最Hit
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
14小時前
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
影視圈
9小時前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
14小時前
阿聯酋宣布退出OPEC。 美聯社
OPEC｜阿聯酋宣布5月1日起退出石油輸出國組織 計劃逐步增產
即時國際
9小時前
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
食用安全
14小時前
天文台凌晨3時45分取消黃色暴雨警告信號
社會
4小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證
01:01
蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證
影視圈
14小時前
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
飲食
14小時前
更多文章
KellyChu - 喜吃燒肉炸物易爆痘聲沙 女神Sophie擊退熱氣有秘訣 | Executive日記
　　香港天氣長期酷熱又潮濕，好易積聚濕熱毒，熱毒隨時大爆發。女神Sophie葉蒨文皮膚狀態一向很好，看似不受痘痘等肌膚問題困擾，但佢自爆其實自己不時都會受熱氣問題困擾，皆因佢鍾意食燒肉、炸物，容易爆痘、口臭、躁底兼聲沙。咁到底Sophie係用咗咩魔法擊退熱毒？ 　　Sophie分享自己keep住靚樣其中一個秘技就係用維特健靈嘅「涼火清」。該產品正係針對調理熱毒體質嘅保健品，幫助解決因熱毒造成
4小時前
Executive日記