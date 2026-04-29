KellyChu - 與觀眾揮手打招呼 擺Pose影相 雪人小白夥迪士尼CEO萌爆登場 | Executive日記

香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添（Tim Sypko），昨日喺業績發布會，同《魔雪奇緣》雪人小白（Olaf）AI機械人，一齊見傳媒；Olaf唔單止同大家Say Hi，影相嗰陣仲識擺Pose，非常醒目！其實，Olaf係基於輝達嘅AI機械人框架開發；早喺今年3月，輝達行政總裁黃仁勳就帶住Olaf，喺輝達GTC大會上亮相；據報開發就用咗100萬美元，係「世上最貴嘅雪人」。



Olaf登場後，隨即緩步走到舞台中央，邊走邊同觀眾揮手講「Hello」；之後佢就同施保添講：「你好高啊！」；又話自己記得施保添，因為「水都係有記憶嘅」。施保添於是指引Olaf行到台前，同大家一齊合照；Olaf亦好自然咁擺起Pose來。Kelly查咗下資料，發現Olaf可透過強化學習，自主維持平衡，而且非常聰明，可以識別對話者嘅年齡，再調整說話風格。



香港迪士尼話，研發部門透過運用強化學習科技，為Olaf「施展魔法並賦予生命」；大家現在只要入園遊玩，都有機會喺「魔雪奇緣世界」偶遇Olaf！



KellyChu