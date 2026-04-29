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梁家權 - 香草烤西班牙蝸牛 | 好味大過天

好味大過天
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梁家權
4小時前
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生活 專欄
內容

　　剛剛結束西班牙12個世界文化遺產深度遊，形容為「朝聖之旅倒很貼切，天才建築師高第的手筆，聖家堂、米拉之家、巴特婁之家、奎爾公園之外，還有薩拉戈薩的聖母主教堂和千年聖山上的黑面聖母，以及古羅馬高架引水道等等，欣賞這些保存得很好的古蹟之餘，也見證人類在這個小星球上留下的奇蹟建設。

　　伊比利半島上的西班牙，幾千年來經古羅馬勢力、希臘人、阿拉伯人、摩爾人、奧地利人統治，在歷史、文化、飲食方面，有豐富而複雜的內涵，是一生中應該一去再去探索的地方。最近十多年來，踏足西班牙國土少說也逾20次，由東面的巴塞羅那和華倫西亞，到北部加泰隆尼亞地區，包括畢爾包，中部的馬德里及托雷多，南面的西維爾，以至不肯回歸西班牙的英國最後一塊殖民地直布羅陀，至今仍未有厭倦的感覺。

　　被譽為西班牙國寶、吃飽橡果的伊比利亞純種黑腳豬風乾火腿，令人回味再三；當然還有種類以百計的小吃（Tapas）、西班牙燉飯等……每一次來西班牙，都百吃不厭。另外，在西班牙酒館內有一道小菜，我姑且名之曰「油泡蝦仁」，做法很純粹和簡單，用缽頭盛橄欖油，燒熱蒜片及少許辣椒，放入些少鹽醃過的新鮮蝦仁，熄火燜熟即可。我在香港照辦煮碗，改用火蒜、指天椒、赤米鮮蝦仁，未過濾的初榨橄欖油，以日本有田燒的燒鍋炮製，無以尚之。

　　今次西班牙之旅，第一次吃到西班牙蝸牛（見圖），撒上香草烤熟，其實不蘸微辣的醬或芝士奶油，都相當好味。哈，如果我改用花螺仔，有冇咁好味呢？ 

梁家權

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