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Cally - 壓力大與脫髮有關？ 生髮片買二送一 | 商界講呢啲

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Cally
4小時前
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生活 專欄
內容

　　有冇注意到每當壓力大嘅時候，脫髮問題變得嚴重？研究證明人喺情緒緊張時，血管受到交感神經影響而收縮，令頭部血液循環變差，導致眉毛、頭髮因無法獲得充足養分開始脫落。不妨學吓點放鬆自己，或尋求專業協助，透過保持均衡飲食、正常作息、少吃辛辣油膩食物，均可以令皮膚更健康、避免毛髮異常脫落危機。

　　瑞典品牌New Nordic Hair Volume生髮片喺瑞典生產，每天只需一片，唔單止有助補充萃取自草本嘅天然二氧化硅、小米中嘅黍素、鋅及生物素，仲獨家含有由蘋果萃取中嘅原花青素B2，而礦物質銅則有助延緩白髮。

　　生髮片以泡罩包裝，每一板有15片。每天拿出一片，隨身帶到公司送水食用就得，方便又乾淨。佢仲喺法國臨床驗證兩個月看到效果，四個月確認結論可信。生髮片喺屈臣氏網店及門店有售，現更推出買二送一優惠，每盒均價僅$172。官網仲有護肝片藍莓片等經典好物，且免費送貨。

網站：https://newnordic.hk/

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Instagram：https://www.instagram.com/newnordichongkong/

查詢：2155 0650
 

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