林國誠 - 風水物品 | 五里山

很多人都會問究竟在陽居擺放風水物品的成效，我自己在這方面研究了數十年。從不同朝代的建築，到五六十年代的風水師用法有所不同。在古時的建築反而是多以寓意為用。在門楣或牆壁有許多不同的圖畫或雕刻，都是寓意吉祥，亦是屋主的心裏願望，所謂在天成氣，在地成形。如大象上面背住一個瓶，意思是太平有象。有如見一隻鶴和一隻鹿在花叢上，寓意鶴鹿同春，代表長壽。又常見到有大花瓶插着三支戟和吊着金魚圖案，意思是吉慶有餘。戟和吉是同音。更有故事性的如三英戰呂布、八仙過海賀壽，麒麟吐書等。瓜瓞綿綿，劉海戲蟾。而門楣、窗花，都是吉祥的雕刻。又如牡丹、祥雲、如意、蓮花、蝙蝠等等。屋脊又有不同的雕塑，如保護房子。並沒有講究太多材質和數量等。直至清中葉，玄空學開始出現，大家對九宮的五行非常講究。大家都在想方法調候的宮位，達致趨吉避凶的效果。沈瓞民先生的著作玄空四種通釋內，有道出一點化解風水煞氣的正五行方法。另外民初尤惜陰先生在宅運新案一書開示更多化解的方法，如養一缸烏魚化解六七陰陽二金的交劍煞。又有用六個銅錢一個銀洋放入粗鹽和水內，我們稱之為安忍水。



但數十年前見過真正高手的傑作，用上不多的風水物象，單靠櫃、枱、門路、床都已經足夠改變宅中風水。但從民初到現在使用的風水物品，已經很不一樣，因為當時流行和就地取材使用。以前會用到石磨、砧板、菱角。可能現代人未曾聽過。所以先要明白箇中學理，便同樣可以有效改善宅內風水，甚至可以更好，因為現代的科技可以做得更好，反而物料非常重要，有時見功效不顯，再細睇多是物料錯用。



林國誠