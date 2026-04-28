Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林國誠 - 風水物品 | 五里山

五里山
五里山
林國誠
8小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　很多人都會問究竟在陽居擺放風水物品的成效，我自己在這方面研究了數十年。從不同朝代的建築，到五六十年代的風水師用法有所不同。在古時的建築反而是多以寓意為用。在門楣或牆壁有許多不同的圖畫或雕刻，都是寓意吉祥，亦是屋主的心裏願望，所謂在天成氣，在地成形。如大象上面背住一個瓶，意思是太平有象。有如見一隻鶴和一隻鹿在花叢上，寓意鶴鹿同春，代表長壽。又常見到有大花瓶插着三支戟和吊着金魚圖案，意思是吉慶有餘。戟和吉是同音。更有故事性的如三英戰呂布、八仙過海賀壽，麒麟吐書等。瓜瓞綿綿，劉海戲蟾。而門楣、窗花，都是吉祥的雕刻。又如牡丹、祥雲、如意、蓮花、蝙蝠等等。屋脊又有不同的雕塑，如保護房子。並沒有講究太多材質和數量等。直至清中葉，玄空學開始出現，大家對九宮的五行非常講究。大家都在想方法調候的宮位，達致趨吉避凶的效果。沈瓞民先生的著作玄空四種通釋內，有道出一點化解風水煞氣的正五行方法。另外民初尤惜陰先生在宅運新案一書開示更多化解的方法，如養一缸烏魚化解六七陰陽二金的交劍煞。又有用六個銅錢一個銀洋放入粗鹽和水內，我們稱之為安忍水。

　　但數十年前見過真正高手的傑作，用上不多的風水物象，單靠櫃、枱、門路、床都已經足夠改變宅中風水。但從民初到現在使用的風水物品，已經很不一樣，因為當時流行和就地取材使用。以前會用到石磨、砧板、菱角。可能現代人未曾聽過。所以先要明白箇中學理，便同樣可以有效改善宅內風水，甚至可以更好，因為現代的科技可以做得更好，反而物料非常重要，有時見功效不顯，再細睇多是物料錯用。

林國誠

最Hit
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
12小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
21小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
18小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
10小時前
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
影視圈
18小時前
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電。
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電 投運在即5分鐘完成通關
即時中國
12小時前
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
19小時前
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
星島申訴王｜信用卡綁定成中招來源？ 港男網購平台帳戶被盜用狂碌信用卡購物
申訴熱話
2小時前
ViuTV 2026四大劇集逐套數  視后劇帝聯手＋銀河映像品質保證  題材卡士夠破格
ViuTV 2026四大劇集逐套數  視后劇帝聯手＋銀河映像品質保證  題材卡士夠破格
影視圈
12小時前
更多文章
林國誠 - 桃花偏財運 | 五里山
　　正東方。八白星是三吉星之一，但已進入九運第3年，過去的當運星開始要休息，今年還有一點餘氣，仍以小吉論，唯今年的八白土星入木鄉，再被天心所洩，吉氣減低，屬於平安無礙的方位。 大門：用啡色地氈。 大廳的東方：放瓷製的吉祥寓意的擺設，如福祿壽或白瓷彌勒佛，亦可放1瓷製聚寶盤，內放五色碎石，藏密的財神寶瓶亦可放在東方，方位要加燈，明亮，聚積財氣，高度要40吋。 辦公室的東方：在東方用
2026-04-21 02:00 HKT
五里山