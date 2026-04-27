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李純恩 - 家有壁虎 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
1小時前
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生活 專欄
內容

　　去年夏天，家裏來了一隻壁虎。晚上坐在廳裏看電視，就會見牠從窗邊冷氣機的角落爬出來。牠應該是躲在冷氣機和牆壁的縫隙裏，所以即使門窗緊閉牠也會爬進爬出，然後貼着牆，迅速爬到電視機後面，呆一會，又迅速竄出，往廚房而去。

　　見慣了也就習以為常，反正壁虎也不是害蟲，弄不好還幫我吃掉幾隻蚊子，便由得牠自由出入。後來天冷了，也就沒再見牠出現。前兩天，依然是在晚上看電視的時候，又見一隻壁虎在同樣位置爬了出來，個頭比以前那隻大了許多，不知是長大了，還是來了新朋友。動靜倒是一樣的，從冷氣機角落爬出來，貼着牆壁停兩秒鐘，我覺得牠是在觀察我的動靜，然後迅速竄到電視機後面，過一會又竄出來，拐個彎，應該是進廚房去了。

　　看牠的動靜，應該是去年那隻，壁虎可以活五到十年，住慣了一個地方熟門熟路。家裏有時候還出現一隻小壁虎，不知是不是牠的孩子，那隻小壁虎見了人會一動不動呆在原地，就算我拿手機給牠拍照牠也不動，若這也算裝死，倒是很有趣的。

　　見到壁虎就會想起小時候去廣西看望在那裏工作的父母，住單位宿舍，一到晚上，門外牆上不知有多少壁虎爬來爬去。有時候聽見隔壁鄰居家傳來劈劈啪啪的聲音，那是他們家女人正在用竹片打牆上的壁虎。壁虎打下來之後，洗乾淨，開膛取出內臟，然後放在飯面上蒸熟，蘸了醬油給他家孩子吃，據說可以治小孩夜尿。想想我家那隻肥大的壁虎，還好牠遇到的不是廣西人。

李純恩

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