馮應謙 - 短袖開襟恤衫回潮 | 花樣男教授

日前去首爾梨花女子大學開會。首爾的溫差很大，早上只有十度左右。我立刻翻閱最新一期日本時尚雜誌《Lightning》，看看這個初夏流行穿甚麼。「開襟」短袖恤衫正是目前最熱門的街頭穿搭，簡單的設計，前面扣鈕，看起來十分利落。



其實我以前不太敢穿短袖開襟恤衫，總覺得非常「伯伯」款。不過潮流總是會逆轉，現在直紋或格仔的短袖恤衫變得完全可以接受。尤其是那種帶點夏威夷風情的 Aloha恤衫，之前我也介紹過。現代的開襟恤衫其實剪裁很不同，除了比較寬鬆，衣長也偏短，長度剛好可以攝進牛仔褲裏。



重點是開襟恤衫的穿法：天氣熱的時候，只要穿上一件色彩繽紛的夏威夷恤就很有夏天氣息；如果在會議室要正式一點，就在外面加件外套或西裝褸。配西褲，就是一套 smart casual，鮮色恤衫絕對會讓你在人群中脫穎而出。換上運動褲，不把恤衫攝進褲內則更自然、隨意，馬上可以去弘大閒逛。



另外還有兩種比較另類的穿法：天氣冷時，可以把短袖開襟恤衫當外套，裏面穿長袖T恤，疊穿看起來年輕有活力；戶外活動時，也可以在開襟恤衫外面再搭一件開襟背心，是比較前衛的風格。



今天是受邀來開會，不能穿得太誇張，所以我選了一件簡單的格仔開襟恤衫，外面加上藍色外套，文青有書卷味，開完會還可以順便去逛街。



馮應謙