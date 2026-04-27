月理萬機 - 海空相連 建設遊艇港灣新地標 | 月理萬機

香港機場管理局積極推動香港國際機場邁向「機場城市」願景SKYTOPIA。最近，我們喜見項目相繼取得突破性進展－－於3月中與營運商簽署經營SKYTOPIA藝術與珍品倉儲設施的合約，本月更正式啟動遊艇港灣項目，邀請全球投資者提交意向書，借此匯聚遊艇、酒店及水上活動等不同界別的專家夥伴，共襄香港規模宏大的遊艇港灣未來發展。相關消息亦於剛舉行的新加坡遊艇節上亮相，並獲得業界及投資者的廣泛關注與積極迴響，進一步印證市場對項目的高度認可。



遊艇港灣是SKYTOPIA的重點項目。機管局計劃在毗鄰機場200公頃水域與土地範圍，建設三大水上主題項目：包括全港規模最大遊艇港灣、海灣度假酒店，以及大型水上遊樂活動區。當中機場遊艇港灣將提供逾500個泊位，其中一半專為30米或以上的超級遊艇而設，並設有四個可停泊100米巨型遊艇的泊位，而最大的泊位更可容納長達120米，建設亞洲矚目的頂級海岸地標。



香港遊艇旅遊發展迅速，然而本地遊艇泊位卻長期供不應求。我們深信，遊艇港灣能為香港帶來新的遊艇泊位，釋放市場潛力。這嶄新項目將發揮香港國際機場交通網絡四通八達的卓越優勢，創造獨一無二的海陸空旅遊體驗，真正將機場與海上旅程無縫連接起來。



遊艇港灣盡佔地利，毗鄰香港國際機場這全球其中一個最繁忙的國際航空樞紐。機場去年有超過6100萬人次旅客，冀盼以「遊艇設施與航空服務」的融合，為訪港旅客帶來「落機即登艇」的嶄新體驗；借此吸引亞洲區內外及國際的超級遊艇客群，以香港作為亞洲海上旅程的重要一站。



與此同時，遊艇港灣將與SKYTOPIA的其他設施，在娛樂、藝術、會議及展覽、餐飲及旅遊等各領域產生協同效應，讓訪港遊艇旅客可享受機場周邊多元化的活動，以及便捷舒適的優質服務，形成全面的遊艇經濟生態圈，從而帶動亞洲遊艇旅遊業，以至香港海上經濟開創新一頁。



香港機場管理局

商務執行總監

陳正思