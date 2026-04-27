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KellyChu - 上海VR體驗帶你穿越古埃及 親身與獅身人面像打招呼 | Executive日記

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KellyChu
1小時前
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生活 專欄
內容

　　從華麗商場走進4500年前嘅古埃及，Kelly最近於上海興業太古滙TheVERS沉浸式探索中心經歷咗一場奇妙旅程－－《消失的法老II：建造者之謎》虛擬實境（VR）體驗。該項目由法國沉浸式內容工作室Excurio製作，參加者透過第一視角探索神秘嘅金字塔，了解最新考古知識。

　　過程中，身為歷史學家嘅虛擬導遊莫娜一路陪伴着小妹，與識郁嘅獅身人面像斯芬克斯打招呼，在漂浮於天空嘅船隻上鳥瞰古埃及風景，於金字塔內部至今未有確實解釋嘅神秘空洞穿行，還可以近距離「偷看」迄今最早嘅莎草紙文獻《梅勒日記》。當中部分考古發現更係首次以公眾可體驗嘅方式展示。

　　3年前，《建造者之謎》嘅前作在興業太古滙舉行亞洲首展，小妹也受邀到場，需要佩戴VR眼鏡及特製背包主機入場，體驗已相當精彩。現時技術更加進化，只需戴上一體式頭戴顯示裝置，就可開啟在胡夫金字塔內的沉浸式歷險。項目會一路營運至今年年尾，大家去上海時記得唔好錯過喇！

KellyChu
 

《消失的法老II：建造者之謎》虛擬實境（VR）體驗。
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