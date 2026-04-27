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KellyChu - 曾就新冠疫情質問特朗普成名 華裔「新聞女王」爬地逃亡搶鏡 | Executive日記

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KellyChu
1小時前
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生活 專欄
內容

白宮記者協會年度晚宴發生槍擊事件，成為國際大新聞。槍響一刻，鏡頭拍攝到舞台上嘅貴賓桌，總統特朗普坐在中央位置，佢右側係第一夫人梅拉尼婭，左側係白宮記者協會主席姜偉嘉（Weijia Jiang），姜偉嘉被嚇到花容失色，喺特勤人員簇擁下，跟在特朗普後面，急忙撤走後台，見佢伏下爬行，非常狼狽。原來，呢位華裔記者已非首次因與特朗普「同框」而受關注，佢6年前就提出有關新冠疫情嘅尖銳問題，與特朗普舌劍唇槍而聲名大噪。

　　姜偉嘉為CBS電視台高級白宮記者，2020年新冠疫情爆發時，佢喺記者會上向特朗普提出質疑：「在美國已有超過8萬民眾因疫情喪生的情況下，為何總統仍將新冠病毒檢測視為一場全球競賽？」當時特朗普回她一句：「去問中國！」之後又拒絕另一位白宮記者提問，憤然離席，場面極不愉快，而提出問題嘅姜偉嘉，事後引起網絡熱烈討論。

　　Kelly好奇，呢位坐喺特朗普身旁嘅華裔女記者，係如何脫穎而出成為白宮記者協會主席。資料顯示，今年42歲嘅姜偉嘉喺1983年出生於福建廈門，2歲時隨家人移民美國，喺West Virginia長大，父母退休前在唐人街經營餐館。她擁有雪城大學廣播新聞專業碩士學位，自2006年開始擔任電視新聞記者，2013年有份參與嘅一宗校園槍擊案報道榮獲地區艾美獎。隨後姜進入到華盛頓特區報道政治新聞，事業一帆風順，跑白宮線，可以接觸總統等重要政客。有指佢年薪達200萬港元，可以講係「新聞女王」。

KellyChu
 

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