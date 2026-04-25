葉澍堃 - 灣仔「粵一樓」 食一流粵菜 | 葉Sir食經

復活節期間在剛剛開業的「粵一樓」食了頓精彩豐盛晚餐，餐廳位於灣仔英皇駿景酒店1樓，有代客泊車，非常方便。餐廳裝修雅緻，有4個房間，大堂有散座，一進門便見到鄧經理Chris和女侍Toby，有種回家食飯的親切感覺。主人家馬太好客非常，除了為我們點了多款餐廳招牌菜，也帶來紅白餐酒，包括澳門賭王法蘭西斯呂西西里酒莊的佳釀，席上有人氣名廚Jacky余健志和來自上海的時裝達人楊公子，新知舊雨濟濟一堂，大家吹水飲嘢，品嘗美食，快樂便是如此簡單！



晚餐四小碟分別是百花釀豆角、椒鹽田雞腿、乾蔥煎肉排和蔥油萵筍絲，蝦膠釀入打結的豆角是功夫菜，薑蔥煎肉排香口，佐酒甚佳，椒鹽田雞腿炸得香脆惹味，難怪連食慣好嘢的莫教授Tony也讚不絕口，萵筍絲有蔥油香味，清新爽口，最合太座心意。



湯是大芥菜鹹魚鹹蛋豆腐肉片湯，這是莫教授愛飲的家常靚湯，清熱去火，鹹鮮迷人，我連飲兩碗，燥火盡消。跟着食桂花蟹肉炒魚翅，這是精緻的懷舊粵菜，炒得漂亮乾身，人人讚好。



繼續食鴛鴦汁酥炸斑球，大廚梁國標廚藝非凡，是做傳統粵菜高手，除了大菜小炒，炸物也做得非常出色，炸魚香脆鮮甜，蘸粟米汁或酸甜汁食同樣精彩，對我來說是天下最美味的炸魚！另一款海鮮是薑蔥炒肉蟹配煎焗腸粉，蟹肉鮮甜，加上薑蔥香味，一食鍾情，腸粉吸取了蟹汁的鮮味，最合我等粉腸口味。更精彩的是陳皮牛肉餅，這是餐廳招牌菜，手剁肉餅加入適當水分，香滑爽口，陳皮香氣迷人，佐飯一流，餐廳的白飯比家中的好食得多，原來大廚加了油鹽水和醋來煮，連一碗白飯也花盡心思，要做到最好，難怪開業不久便座無虛席。



最後的一道菜是椰香葡國雞，大大鍋香氣撲鼻，鮮雞用椰汁、咖喱和花奶煮得香辣惹味，是我的最愛，食完還要打包回家慢慢享用。甜品幾款，分別是香濃合桃露、20年陳皮紅豆沙、芝麻炸湯圓及古法馬拉糕，食得人人甜在心間，這是頓食得心滿意足的豐盛晚餐，最開心是今後搵食和買外賣多了一處好地方。



葉澍堃

薑蔥炒大肉蟹煎焗腸粉

陳皮牛肉餅

椰香葡國雞

跟東道主馬太合照

在粵一樓來張大合照

古法馬拉糕

椒鹽田雞腿

蔥油萵筍絲

百花釀豆角

桂花蟹肉炒魚翅