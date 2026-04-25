Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉澍堃 - 灣仔「粵一樓」 食一流粵菜 | 葉Sir食經

葉Sir食經
葉Sir食經
葉澍堃
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　復活節期間在剛剛開業的「粵一樓」食了頓精彩豐盛晚餐，餐廳位於灣仔英皇駿景酒店1樓，有代客泊車，非常方便。餐廳裝修雅緻，有4個房間，大堂有散座，一進門便見到鄧經理Chris和女侍Toby，有種回家食飯的親切感覺。主人家馬太好客非常，除了為我們點了多款餐廳招牌菜，也帶來紅白餐酒，包括澳門賭王法蘭西斯呂西西里酒莊的佳釀，席上有人氣名廚Jacky余健志和來自上海的時裝達人楊公子，新知舊雨濟濟一堂，大家吹水飲嘢，品嘗美食，快樂便是如此簡單！

　　晚餐四小碟分別是百花釀豆角、椒鹽田雞腿、乾蔥煎肉排和蔥油萵筍絲，蝦膠釀入打結的豆角是功夫菜，薑蔥煎肉排香口，佐酒甚佳，椒鹽田雞腿炸得香脆惹味，難怪連食慣好嘢的莫教授Tony也讚不絕口，萵筍絲有蔥油香味，清新爽口，最合太座心意。

　　湯是大芥菜鹹魚鹹蛋豆腐肉片湯，這是莫教授愛飲的家常靚湯，清熱去火，鹹鮮迷人，我連飲兩碗，燥火盡消。跟着食桂花蟹肉炒魚翅，這是精緻的懷舊粵菜，炒得漂亮乾身，人人讚好。

　　繼續食鴛鴦汁酥炸斑球，大廚梁國標廚藝非凡，是做傳統粵菜高手，除了大菜小炒，炸物也做得非常出色，炸魚香脆鮮甜，蘸粟米汁或酸甜汁食同樣精彩，對我來說是天下最美味的炸魚！另一款海鮮是薑蔥炒肉蟹配煎焗腸粉，蟹肉鮮甜，加上薑蔥香味，一食鍾情，腸粉吸取了蟹汁的鮮味，最合我等粉腸口味。更精彩的是陳皮牛肉餅，這是餐廳招牌菜，手剁肉餅加入適當水分，香滑爽口，陳皮香氣迷人，佐飯一流，餐廳的白飯比家中的好食得多，原來大廚加了油鹽水和醋來煮，連一碗白飯也花盡心思，要做到最好，難怪開業不久便座無虛席。

　　最後的一道菜是椰香葡國雞，大大鍋香氣撲鼻，鮮雞用椰汁、咖喱和花奶煮得香辣惹味，是我的最愛，食完還要打包回家慢慢享用。甜品幾款，分別是香濃合桃露、20年陳皮紅豆沙、芝麻炸湯圓及古法馬拉糕，食得人人甜在心間，這是頓食得心滿意足的豐盛晚餐，最開心是今後搵食和買外賣多了一處好地方。

葉澍堃

薑蔥炒大肉蟹煎焗腸粉
薑蔥炒大肉蟹煎焗腸粉
陳皮牛肉餅
陳皮牛肉餅
椰香葡國雞
椰香葡國雞
跟東道主馬太合照
跟東道主馬太合照
在粵一樓來張大合照
在粵一樓來張大合照
古法馬拉糕
古法馬拉糕
椒鹽田雞腿
椒鹽田雞腿
蔥油萵筍絲
蔥油萵筍絲
百花釀豆角
百花釀豆角
桂花蟹肉炒魚翅
桂花蟹肉炒魚翅
最美味的炸魚
最美味的炸魚
最Hit
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
13小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
12小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
19小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
14小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
16小時前
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影視圈
10小時前
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2026-04-23 17:11 HKT
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
21小時前
長腳蟹2026｜$198/斤阿拉斯加蟹回歸！6大酒樓優惠推介 陶源/利東/稻香 1間配片皮鴨最抵食
長腳蟹2026｜$198/斤阿拉斯加蟹回歸！6大酒樓優惠推介 陶源/利東/稻香 1間配片皮鴨最抵食
飲食
13小時前
更多文章
跟大班樓老闆Danny、標哥和謙謙來張合照
葉澍堃 - 「大班樓」享用精彩海鮮河鮮黑腳鵝和煲仔飯 | 葉Sir食經
「大班樓」是香港飲食界的神話，當很多香港人北上到大灣區覓食消費，同時卻有不少內地客專程到「大班樓」食飯打卡，品嘗亞洲第一及世界最佳50餐廳之一的中菜滋味。最近跟謙謙、大灣區航空老闆標哥一家及年輕才俊「李擦魚」在「大班樓」食了頓很精彩的晚飯，晚飯比平日更精彩，是因為菜單是由李擦魚及餐廳靚仔型廚Andy精心設計。 　　晚飯前菜3款，分別是荔甫鴨盒、台式老腐乳鹹魚臭豆腐及第一次食的酥炸蟹肉香菇盒，
2026-04-11 02:00 HKT
葉Sir食經