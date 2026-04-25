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馮榕榕（Ruby） - 時裝人看《穿Prada的惡魔》 | 榕榕細語

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馮榕榕（Ruby）
6小時前
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生活 專欄
內容

　　　《穿Prada的惡魔》準備迎來第二輯，對一眾時裝人來說實在興奮。這部電影之所以成為經典，不但因為它講職場與野心，更因為它把時裝拍成了一種帶有權力、身份與品味判斷的視覺語言。第一輯最精彩之處，在於它沒有把衣服當成純粹的裝飾，而是讓每一個造型都推動人物轉變，讓觀眾從衣着中，直接看見角色的位置如何改變。

　　第一輯其中一幕最令人難忘的，是Andy那句“Can you spell Gabbana?”。對時裝界來說，Dolce & Gabbana當然是再熟悉不過的名字，但這句對白的妙處，正在於它將外行人初入行時的無知與尷尬，寫得非常傳神。那不是單純的笑位，而是整部電影最具代表性的時裝瞬間之一：一個人明明置身時尚核心，卻對行內最基本的品牌語境毫不熟悉，結果自然形成一種近乎災難式的反差。正因如此，這場戲至今仍被時裝人反覆提起，因為它不止好笑，更準確地捕捉了時尚世界的門檻與階級感。

　　而第一輯最奪目耀眼的地方，還在於女主角的變身寫得極之漂亮。由最初樸素甚至略顯笨拙的造型，到後來逐步建立出更成熟、更利落的衣櫥，Andy的轉變不是靠一句台詞交代，而是靠一次又一次的造型累積而成。她穿上整套Chanel時，觀眾看到的其實不止是名牌本身，而是一種姿態的完成：輪廓更清晰，步伐更肯定，整個人也像正式進入了時裝世界。這些鏡頭之所以經典，在於將衣服變成角色成長的一部分，而不是附屬品。

　　來到第二輯，期待感不止來自情懷，更來自它有機會在經典之上，重新回應當代時裝語境。電影將於4月29日上映，新一輯的服裝由Molly Rogers負責。她曾參與原作的服裝工作，今次接手，某程度上承接了第一輯那種精準而克制的時尚敘事。對觀眾而言，最值得留意除了角色重聚，還有那些更成熟、更講究層次的新造型：如何把古着、品牌、晚宴造型與都市感混合一起，如何透過剪裁與配搭表現權力感，而不是只靠堆砌名牌。

　　第二輯最令人期待的鏡頭，想必仍會是那些一出場便足以成為話題的瞬間：角色如何走入空間，衣服如何替她說話，時裝又如何再次成為敘事核心。若第一輯是關於一個年輕人被時尚世界塑造，第二輯便是看她如何懂得運用時裝，重新定義自己位置。這種從觀看衣服，到觀看人物，再到觀看時代的過程，正是《穿Prada的惡魔》迷人之處。

馮榕榕（Ruby）

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