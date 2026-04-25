譚紀豪 - 把人生寫成歌 | 無名指

也許很多人和我一樣，明明對《在那遙遠的地方》與《青春舞曲》等歌耳熟能詳，卻要通過「才女三毛苦戀西部歌王」這種八卦，才知道王洛賓是誰。



正於全國巡演的話劇《情歌》一開場，就是三毛與王洛賓的「同居生活」，然而劇組避諱，把她叫作韶華，正是她最後的電影劇本《滾滾紅塵》中女主角的名字。舞台上，王洛賓問：「是韶華易逝的韶華嗎？」我一聽心都碎了。1990年8月，三毛在烏魯木齊王洛賓家中住了半個月，相處融洽卻未能收穫愛情，女方失意返回台灣，幾個月後患病入院，最後在病房廁所自縊而亡。王洛賓在電台聽到她的死訊，悲痛不已，把遺憾寫成了《等待》：「你曾在橄欖樹下，等待又等待，我卻在遙遠的地方，徘徊又徘徊。」



年輕的王洛賓，偶然聽到一首新疆民歌，便義無反顧奉獻一生來創作，在青海拍電影認識了藏族姑娘薩耶卓瑪，一揮而就便寫下了《在那遙遠的地方》，沒想到暮年的王洛賓，竟沒勇氣面對突如其來的愛情。《情歌》沒有把我們知道的悲劇說穿，只安排韶華跨時空邂逅王洛賓前妻洛珊。現實中叫羅珊的那個女人背夫出走那年，三毛都還未出生，唯有戲劇能把她們放到一起對話。「值不值得？」韶華問。洛珊沉默半響，「光，只是一瞬間。」韶華好像懂了。



三毛和羅珊認識的王洛賓相差了50年，若說有甚麼本性始終不變，那應該是他對音樂的熱忱。「一千個觀眾眼中，有一千個哈姆雷特。」我心中的王洛賓，是《情歌》中冰天雪地騎着單車去採風，以酒換歌，還死纏住人家給他翻譯歌詞的音樂家。有人用一生來寫歌，他卻把自己一生寫成歌。

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譚紀豪