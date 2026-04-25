李純恩 - 看展會友 | 好好過日子

又到春天拍賣季節，幾大拍賣公司的春季拍賣預展也進行得如火如荼。這天中午跟邦瀚斯中國書畫部主管喬晶晶吃飯，她說剛剛布完展，飯後便和她一起去看看。一個月前展廳裏是我的畫展《貓在哪裏》，門口布景板上有一隻大貓，時隔一月再去，門口也有一幅大大的貓畫，原來是吳湖帆、潘靜淑夫婦收藏的一幅梁代畫家李靄之的《戲貓圖》。吳氏夫婦愛貓，收藏貓畫數十幅，其中以這張最為鍾愛。晶晶叫我站在圖旁拍照，說是《貓在哪裏》主人回來探班，發現了一隻古貓。



預展中佳品甚多，瀏覽一圈，見到大畫家們都醉心畫動物，比如徐悲鴻除了馬之外，畫貓畫鼠畫雞；黃永玉畫鶴畫貓頭鷹；劉繼卣畫猴畫熊畫獅畫松鼠；吳作人畫熊貓；黃胄畫驢畫雞；齊白石畫鴨畫小雞，諸如此類，精靈活潑，生動有趣，都是令人看了開顏的傳神之作。



第二天下午又去佳士得看春拍賣預展，今年適逢佳士得亞洲成立四十周年，中國書畫部拍品非常豐富，琳瑯滿目的張大千、齊白石、黃賓虹、傅抱石，佳品雲集，目不暇給。其中傅抱石一幅《湘夫人》，畫中人那雙眼睛，盯着看一會，靈魂差點被勾了去。



看展時遇大收藏家王世濤，許久不見，世濤兄說當晚約了一桌朋友吃飯，讓我也去。看完展便一同去了中環的蘇浙同鄉會，除了世濤兄嫂，「潔思園畫廊」主人暉龍兄嫂也在，還有浙江美院教授黃佳茂、佳士得中國書畫部主管尤先生和石小姐、牙醫小孔、乒乓球健將小張，都是熟朋友，熱熱鬧鬧喝酒吃飯，說地談天，不知不覺已近十一點，這才道別，盡興而歸。



李純恩