Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 看展會友 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　又到春天拍賣季節，幾大拍賣公司的春季拍賣預展也進行得如火如荼。這天中午跟邦瀚斯中國書畫部主管喬晶晶吃飯，她說剛剛布完展，飯後便和她一起去看看。一個月前展廳裏是我的畫展《貓在哪裏》，門口布景板上有一隻大貓，時隔一月再去，門口也有一幅大大的貓畫，原來是吳湖帆、潘靜淑夫婦收藏的一幅梁代畫家李靄之的《戲貓圖》。吳氏夫婦愛貓，收藏貓畫數十幅，其中以這張最為鍾愛。晶晶叫我站在圖旁拍照，說是《貓在哪裏》主人回來探班，發現了一隻古貓。

　　預展中佳品甚多，瀏覽一圈，見到大畫家們都醉心畫動物，比如徐悲鴻除了馬之外，畫貓畫鼠畫雞；黃永玉畫鶴畫貓頭鷹；劉繼卣畫猴畫熊畫獅畫松鼠；吳作人畫熊貓；黃胄畫驢畫雞；齊白石畫鴨畫小雞，諸如此類，精靈活潑，生動有趣，都是令人看了開顏的傳神之作。

　　第二天下午又去佳士得看春拍賣預展，今年適逢佳士得亞洲成立四十周年，中國書畫部拍品非常豐富，琳瑯滿目的張大千、齊白石、黃賓虹、傅抱石，佳品雲集，目不暇給。其中傅抱石一幅《湘夫人》，畫中人那雙眼睛，盯着看一會，靈魂差點被勾了去。

　　看展時遇大收藏家王世濤，許久不見，世濤兄說當晚約了一桌朋友吃飯，讓我也去。看完展便一同去了中環的蘇浙同鄉會，除了世濤兄嫂，「潔思園畫廊」主人暉龍兄嫂也在，還有浙江美院教授黃佳茂、佳士得中國書畫部主管尤先生和石小姐、牙醫小孔、乒乓球健將小張，都是熟朋友，熱熱鬧鬧喝酒吃飯，說地談天，不知不覺已近十一點，這才道別，盡興而歸。

李純恩

最Hit
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
13小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
12小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
19小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
14小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
16小時前
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影視圈
10小時前
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2026-04-23 17:11 HKT
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
21小時前
長腳蟹2026｜$198/斤阿拉斯加蟹回歸！6大酒樓優惠推介 陶源/利東/稻香 1間配片皮鴨最抵食
長腳蟹2026｜$198/斤阿拉斯加蟹回歸！6大酒樓優惠推介 陶源/利東/稻香 1間配片皮鴨最抵食
飲食
13小時前
更多文章
李純恩 - 春季時鮮 | 好好過日子
　　早上起床想喝綠茶，家裏有前些日子杭州朋友送來的明前龍井新茶，沏了一杯，茶香撲鼻，茶味清澈，飲之醒神。據說當年乾隆皇帝到杭州飲龍井茶，起初覺得淡而無味，不以為意，但之後口舌間漸漸滲出回味無窮的茶香茶味，才知道喝到了上品，從此愛上此茶，一日不可少，每天早上起床必先飲一杯，說出恭也特別暢快。由此龍井茶便成了貢品。 　　這些都是你到了杭州茶鄉中一定會聽人說起的故事，也沒人去深究真假，反正龍井茶是
2026-04-24 02:00 HKT
好好過日子