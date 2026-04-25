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KellyChu - 呈獻「中外園林藝術」逾百珍品 莫奈真跡《睡蓮》 港藝術館有得睇 | Executive日記

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KellyChu
5小時前
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生活 專欄
內容

　　香港藝術館舉辦全新展覽「園美生活－－中外園林藝術」，首度在香港匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮和該館逾百套精選畫作及文物。是次焦點展品包括由芝加哥藝術博物館借出的印象派畫家莫奈兩幅真跡《睡蓮》和《睡蓮池》。市民即日起可免費入場，近距離感受這場跨國美學盛宴。展覽展期至7月29日結束。

　　古今中外多地園林的設計和風格各異，它既是普羅大眾嚮往的休憩勝地，也是帝王的權力舞台、官商的品味空間、文人的精神家園。是次展覽便猶如一部中外園林美學圖鑑，展現多位大師筆下的園林意境。策展團隊亦精心運用場景設計，帶領觀眾進入「造園」、「遊園」和「賞園」三重意境，場內更配備乾隆皇帝、太陽王路易十四、莫奈和張大千的「語音導賞」，並設有「一園一故事」互動裝置解構中外名園，給觀眾一場沉浸式觀展體驗。

　　精選展品同時包括北京故宮博物院珍藏明代吳門四家之一文徵明的《蘭亭修禊圖》，重現東晉王羲之筆下傳頌千古的蘭亭雅集情景；清代皇家園林氣派則由《避暑山莊圖》體現，融合青綠山水與西洋透視技法；名家張大千的《八德園迎客徑》、《潑彩山水》，以及文伯仁等大師筆下的園林，引領觀眾進入東方的「意境」世界。還可一睹乾隆皇帝親自鑑賞、賦詩、題字、繪畫的書畫、古琴、茶具、漆器與玉器，從中領略「琴棋書畫詩酒花茶」八種雅趣，跟隨文青達人品味人生。

KellyChu

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