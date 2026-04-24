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郭志仁 - 最美病人 | 九宮格

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郭志仁
5小時前
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生活 專欄
內容

　　經過病房，聽到一聲微弱的呻吟。床上那位女士閉着眼，臉上卻留着一抹淡妝，大學教授示意我們靠近觀察，大家半帶玩笑說：「病人臉色唔錯，唔似病，五官幾標緻喎。」

　　當日身處澳洲阿德萊德大學（Adelaide University）醫學院的模擬中心。這裏的模擬急症室、手術室及病房，為醫科及護理系學生提供臨床訓練。雖說模擬，但設置與真實情況幾乎無異，如非事先說明，一定會誤以為置身真正的醫療場景。至於病床旁的人員，多為學生或教授，那麼，剛才那位氣若游絲的女病人是否亦由學生輪流扮演？

　　原來，她是一位經過訓練的專業病人。大學與當地劇團合作，聘請多名南澳演員飾演病人，協助學生進行臨床訓練。這些專業演員依循嚴謹設計的病例，精準演繹症狀，呈現病人的症狀、情緒、焦慮與抗拒，使學生能在安全而高度逼真的環境中，學習臨床判斷。

　　演員之後再給意見回饋，指出學生語言或眼神有否太冷漠及遲疑，協助學生改善表達方式及同理心，令醫護教育不僅着重專業技術，亦兼顧與病人溝通。

　　香港各大學可借鑑此模式，既幫助醫科護理系學生，亦為演員帶來更多就業機會，提升他們的專業能力與收入穩定性，為當地表演者提供可持續性的發展空間。

　　「外而內，走到內而外，方會把我掩蓋。」許廷鏗 －－《演員的自我修養》

郭志仁

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