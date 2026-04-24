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林靖風 - 電影教場：驪歌 | 優雅以後

優雅以後
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林靖風
5小時前
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生活 專欄
內容

　　《電影教場：驪歌》作為整個《教場》系列的終章，完美地展現了一間學校最重要的課題：教導學生如何觀察。不論是對外在事物的觀察，還是對自身的內省。劇中的風間教官在畢業典禮上說：「但這間學校同時也是邁向重生的地方。」每一件事情的發生總有其前因後果，只有做到「不以消極為恥」，並保持冷靜的觀察能力，才可以釐清事情的真相。

　　電影的高潮段落亦呼應了系列開頭，風間在雨中被刺傷眼睛的場景，透過灑水器的意象重塑事件的起源。木村拓哉透過鏡片後冷冽的眼神，詮釋出一種嚴肅而內斂的形象。這樣的演繹未曾流露激昂的情緒，卻更襯托出學校裏情感與掙扎的張力。相比以強烈情緒呈現的喧鬧，這份克制反而更為細膩。

　　日本唱作歌手Uru在劇集主題曲《心得》中寫下：「活在今天的希望／不要忘記你曾經的信念／若有失去了的事物／你也可以找到它的光芒。」當中的歌詞點出了風間最初因意外而成為教官的原因，而學員也成為他繼續活下去、未曾放棄職責的動力。

　　「因為你有力量接受自己的無力，而不是視而不見。」同樣由Uru創作的電影主題曲《名為今天的一天》，亦呼應了每個人在面對困難時的脆弱－－唯有在承認過錯之後，才可以學懂如何去面對。

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